Đúng 12h00 trưa nay (12/9/2022), 3 con giáp này có nguy cơ mất tiền, hao tài tốn của, không nên đầu tư vào bất cứ lĩnh vực gì

Tâm linh - Tử vi 11/09/2022 05:39

Là con giáp mất tiền vào những ngày tháng 9/2022, bạn sẽ phải đối diện với nhiều nguy cơ hao tài tốn của. Hãy luôn cẩn trọng trong các quyết định đầu tư, chi tiêu của mình.

Tuổi Tý

Tý cần chú trọng giữ chặt số tiền mình có trong tay, không nên ham đầu tư mạo hiểm. Hung tinh sẽ đem tới nhiều kẻ tiểu nhân hoặc đối thủ đáng gờm khiến Tý phải cạnh tranh sứt đầu mẻ trán.

Nếu là cạnh tranh lành mạnh thì Tý cần cố gắng nhiều hơn để tìm ra điểm mạnh của mình và có hướng phát triển phù hợp. Còn nếu là cạnh tranh không lành mạnh thì con giáp này hãy cẩn thận trong từng bước đi, tránh sa vào bẫy kẻ tiểu nhân.

Người làm công ăn lương sẽ mất khá nhiều thời gian để giải quyết rắc rối. Các kế hoạch khó tiến triển được như dự tính, lương thưởng giậm chân tại chỗ.

Đúng 12h00 trưa nay (12/9/2022), 3 con giáp này có nguy cơ mất tiền, hao tài tốn của, không nên đầu tư vào bất cứ lĩnh vực gì - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mão

Tài lộc của Mão khó có thể phát triển thuận lợi được như dự tính trong tháng 9 này. Mão cần dành thời gian xem xét lại cách thức làm việc cho mình. Vấn đề có thể nằm ở chính bản thân Mão nên đừng vội đổ lỗi cho người khác.

Trong làm ăn, điều quan trọng là giữ chữ tín. Dù đôi khi phải chịu thiệt về mình, nhưng nếu đã cam kết với khách hàng thì Mão nên cố gắng thực hiện cho đúng.

Người làm công ăn lương, công việc có thể giậm chân tại chỗ, không mong có lương thưởng. Tốt nhất Mão nên thay đổi cách thức làm việc, chủ động hơn trong hợp tác.

Bên cạnh đó, hung tinh Đại Hao còn cảnh báo Mão dễ mất tiền vào những việc không chính đáng. Trong cuộc sống hàng ngày Mão nên hạn chế chi tiêu phung phí.

Đúng 12h00 trưa nay (12/9/2022), 3 con giáp này có nguy cơ mất tiền, hao tài tốn của, không nên đầu tư vào bất cứ lĩnh vực gì - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tuất

Tháng 9 này tuổi Tuất rơi vào cảnh giậm chân tại chỗ trên phương diện tài lộc. Bản mệnh dễ bị kẻ tiểu nhân chơi xấu khiến chuyện làm ăn, kinh doanh liên tiếp gặp phải biến cố. Vì vậy, Tuất cần hết sức bình tĩnh để xử lý mọi việc, tránh rơi vào bẫy của kẻ tiểu nhân.

Tuất cũng nên hạn chế hùn vốn làm ăn với bạn bè hoặc người thân, tránh tranh chấp về sau. Nếu muốn làm giàu Tuất cũng đừng nghĩ đến việc hãm hại, chiếm công của người khác. Làm việc xấu thì dễ vướng vào thị phi, làm xấu hình ảnh của bản thân.

Dù là người làm công ăn lương hay làm chủ, làm nghề tự do, hãy chăm chỉ tập trung làm tốt các nhiệm vụ của mình. Vì chỉ cần làm tốt thì sẽ không lo thiếu thốn, vẫn có đủ đồng ra đồng vào để chi tiêu cho cuộc sống rồi.

Đúng 12h00 trưa nay (12/9/2022), 3 con giáp này có nguy cơ mất tiền, hao tài tốn của, không nên đầu tư vào bất cứ lĩnh vực gì - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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