Khẩu nghiệp là nghiệp nặng nhất đời người, 20 loại khẩu nghiệp tuyệt đối phải tránh nếu muốn sống một đời an yên

Tâm linh - Tử vi 01/10/2022 12:04

Trên đời này họa từ miệng mà ra, bởi người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Khẩu nghiệp là nghiệp nặng nhất đời người, biết cách tu miệng tu tâm đời mới bớt phiền muộn.

Khẩu nghiệp là nghiệp nặng nhất đời người, vì sao?

Trong giáo lý nhà Phật, nghe lời Phật dạy về khẩu nghiệp thì Khẩu nghiệp (xấu) là một trong những nghiệp nặng nhất, vì nó dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng, nó dẫn đến sự đổ vỡ, dẫn đến sự đau khổ tột cùng, dẫn tới mọi sự phiền não… một lời nói vô tình có thể làm mình và người khác đau khổ ray rứt cả cuộc đời.

Giữa hai vợ chồng một lời nói cũng làm tan vỡ một gia đình, giữa nhân viên với chủ lời nói có thể làm mất việc, mất công danh sự nghiệp, giữa anh em bạn bè người thân có thể gây mâu thuẫn, bất mãn, thù ghét, câm hận, giữa hai vị đứng đầu một lãnh thổ có thể gây ra chiến tranh…

Cái miệng cần giữ đức, không nói những lời nghiệt ngã chua ngoa, có như thế phúc báo mới lưu lại. 

Khẩu nghiệp là nghiệp nặng nhất đời người, 20 loại khẩu nghiệp tuyệt đối phải tránh nếu muốn sống một đời an yên - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tại sao cái miệng lại có thể làm tổn hại phúc báo?

Bởi vì phúc báo phải là do nhân duyên hòa hợp, cũng là một loại thể hiện của trường năng lượng. 

Ví như nói, bạn lên chùa làm nghĩa công, đóng góp những công việc có ý nghĩa cho chùa, vậy phải chăng từ động tác quét sân của bạn mang đến phúc báo cho bạn, hay động tác lau bàn mang cho bạn phúc báo? Đều không phải vậy. Là tâm niệm mang đến phúc báo cho bạn.

Nếu cái miệng nói những lời hay, nhu mềm, chứa nhiều hảo tâm thì điều tốt lành sẽ đến, phúc báo từ đó mà có.

Trong kinh, Phật ví dụ người ác mắng chửi người thiện, người thiện không nhận lời mắng chửi đó thì người ác giống như người ngửa mặt lên trời phun nước bọt, nước bọt không tới trời mà rời xuống ngay mặt người phun.

Khẩu nghiệp là nghiệp nặng nhất đời người, 20 loại khẩu nghiệp tuyệt đối phải tránh nếu muốn sống một đời an yên - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thế nên có thọ nhận mới dính mắc đau khổ, không thọ nhận thì an vui hạnh phúc. 

Từ đây về sau mọi người có nghe ai nói gì về mình, dù tốt hay xấu, chớ nên thọ nhận thì sẽ được an vui. 

Đa số chúng ta có cái tật nghe người nói không tốt về mình qua miệng người thứ 2, thứ 3, thì tìm phăng cho ra manh mối để thọ nhận rồi nổi sân si phiền não, đó là là điều không hay.

Có một số ít người phụ nữ rất thích phàn nàn trách móc người chồng, nói người chồng chỗ này không tốt, chỗ kia không tốt. Khi cãi nhau phàn nàn kêu ca đến cả cha mẹ của đối phương, tổ tông tám đời đều dám chửi, những lời khó nghe đấy đã nói những gì, ra làm sao? 

Như thế là đã tạo nghiệp khẩu rất nghiêm trọng. Cứ như thế thì gia cảnh chỉ càng ngày càng sẽ nghèo hơn, bởi vì phúc báo đều từ cái miệng nói cay nghiệt mà hao tổn. Cho nên, những điều liên quan đến khẩu tạo nghiệp nhất định cần phải chú ý tu khẩu.

Bởi vết thương bạn gây ra trên thân thể người khác còn có ngày lành, còn vết thương gây ra do lời nói thì chẳng biết khi nào mới lành lặn được.

Vì thế, hậu quả của khẩu nghiệp cũng vô cùng kinh khiếp. Không dương thì âm, sớm hay muộn thì cũng đều có báo ứng. Bởi nhân quả báo ứng là có thật.

Khẩu nghiệp là nghiệp nặng nhất đời người, 20 loại khẩu nghiệp tuyệt đối phải tránh nếu muốn sống một đời an yên - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

20 khẩu nghiệp tuyệt đối tránh

1. Trù người khác bệnh, dễ vận vào thân.

2. Nói lời công kích sẽ bị đau răng.

3. Nói lời tuyệt tình gây ra đại nạn.

4. Ăn nói phét lác, trở nên vô dụng.

5. Nói yêu người nhưng không làm được sẽ bị người khác lừa gạt.

6. Hay oán than thì một đời đau khổ.

7. Nói là kiêu ngạo cả đời không yên ổn.

8. Thích gây thị phi, suốt đời bị phủ nhận.

9. Cười nhạo người khác, mãi mãi thua thiệt.

10. Suốt ngày tâng bốc người trong gia đình, hay gặp chuyện xấu hổ, mất mặt.

11. Cả ngày nói lời tiêu cực, sống một đời sóng gió khổ đau.

12. Hay luận thị phi, cuộc sống bần hàn, đau khổ.

13. Câu nói hận đời mang đến họa oan nghiệp.

14. Luôn miệng chứng mình bản thân dễ bị người khác hiểu lầm.

15. Thích nói dối thì người đời coi rẻ.

16. Ưa nghe nịnh nọt, cả đời ắt không thành công.

17. Dễ dàng nịnh nọt người khác, sẽ bị người bán đứng.

18. Nói lời khinh thường đối phương sẽ nhận quả báo nhân cách bị hủy hoại.

19. Cất lời ly gián, hại người thì cuối đời cô quạnh.

20. Ăn nói không có đường lui dễ gặp đại nạn tuyệt vận.

Khẩu nghiệp là nghiệp nặng nhất đời người, 20 loại khẩu nghiệp tuyệt đối phải tránh nếu muốn sống một đời an yên - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Dù là ai, lứa tuổi nào, làm ngành nghề nào đi nữa, hãy nhớ rằng Khẩu nghiệp là nghiệp nặng nhất đời người, nên học cách tu khẩu, tu tâm để chuyển nguy thành an, hóa giải điều xui xẻo trong cuộc sống.

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