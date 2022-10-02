4 thứ trong nhà nên đổ thật đầy, nếu không Thần Tài sẽ giận mà bỏ đi, xui rủi tự dưng kéo đến

Tâm linh - Tử vi 02/10/2022 14:56

Đó là 4 thứ gì? Bạn hãy cùng tìm hiểu xem nhé.

1. Thùng gạo

Trong gian bếp của người Việt đều có một thùng gạo, chính vì vậy, trong phong thủy thùng gạo tượng trưng cho “kho lương” và sự no đủ của gia đình.

Cho nên, nhiều người cho rằng cần phải giữ cho thùng gạo thật đầy thì tài lộc mới đến, cuộc sống no đủ. Ngược lại nếu thùng gạo hết chẳng khác nào lưởng bổng vừa đến đã đi, quanh năm nghèo đói, túng thiếu. Do đó, khi gạo gần hết thì bạn nên mua tiếp đợt gạo mới để đổ vào, tránh để thùng gạo trống rỗng.

4 thứ trong nhà nên đổ thật đầy, nếu không Thần Tài sẽ giận mà bỏ đi, xui rủi tự dưng kéo đến - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

2. Tủ lạnh hết đồ

Tủ lạnh là vật dụng thiết yếu trong mỗi gia đình hiện đại, có chức năng bảo quản thực phẩm. Trong phong thủy, tủ lạnh cũng phần nào có ảnh hưởng tới tài lộc của gia đình.

Cụ thể, theo phong thủy nếu tủ lạnh luôn đầy ắp thức ăn thì chứng tỏ sự trù phú trong khẩu phần ăn hàng ngày của gia đình, tài lộc đang rất tốt.

Ngược lại, nếu tủ lạnh trống trải thì chứng tỏ tài chính có thể đang eo hẹp, hoặc sắp tới gia đình gặp phải sự hao hụt tiền bạc.

Ngoài ra, các chuyên gia cũng khuyên rằng trên nóc tủ lạnh cũng không nên đặt đồ linh tinh. Những thứ như lò vi sóng, lọ hoa,… đặt trên nóc tủ lạnh có thể gây ảnh hưởng tới tài lộc cũng như sức khỏe của các thành viên trong gia đình.

4 thứ trong nhà nên đổ thật đầy, nếu không Thần Tài sẽ giận mà bỏ đi, xui rủi tự dưng kéo đến - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

3. Bể cá, lọ hoa trống rỗng

Nhiều người thích cắm hoa, đặt bể cá trong nhà để tô điểm thêm cho tổ ấm của mình cũng như mang lại cảm giác thoải mái, giải tỏa tinh thần sau những giờ làm việc căng thẳng.

Trong phong thủy, đặt bế cá hay chậu cây cảnh trong nhà sẽ giúp điều hòa âm dương, tăng cường sinh khí và thu hút cát khí vào nhà.

Tuy nhiên, nếu bể cá hư hỏng chưa kịp sửa hoặc không muốn nuôi cá nữa thì tốt nhất bạn nên đậy nắp lại. Hay chậu cây bị chết thì bạn nên sớm bỏ nó đi hoặc thay bằng cây mới. Lọ hoa đã héo, nếu không cắm tiếp hãy cất lọ vào chỗ kín chứ đừng trưng ra.

Bởi lẽ bể cá rỗng, lọ hoa rỗng, chậu cây chết là một ngụ ý rất xấu rằng của cải của bạn đang trống rỗng, héo mòn, gây ảnh hưởng xấu tới tài lộc của các thành viên trong nhà.

4 thứ trong nhà nên đổ thật đầy, nếu không Thần Tài sẽ giận mà bỏ đi, xui rủi tự dưng kéo đến - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

4. Phòng không

Phóng trống không người ở hay không đặt đồ đạc gì sẽ tạo cho người ta cảm giác lạnh lẽo, mất cân bằng âm dương.

Theo phong thủy, về lâu về dài, điều này còn ảnh hưởng tới vận khí của gia chủ cũng như những người trong nhà chẳng hạn như tài lộc thất thoát, sức khỏe sa sút, hay ốm đau bệnh tật.

Chính vì lẽ đó mà nếu mới vào nhà mới, không ở hết phòng thì người ta hay nhờ người thân tới ở cho kín phòng trong một vài ngày đầu để phòng có “hơi người”.

Trong quá trình sử dụng, bạn cũng nên thỉnh thoảng vào đó ở hoặc tận dụng phòng trống làm nhà kho hay cho khách vào ngủ tạm thời.

4 thứ trong nhà nên đổ thật đầy, nếu không Thần Tài sẽ giận mà bỏ đi, xui rủi tự dưng kéo đến - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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Từ khóa:   tâm linh tử vi Phong thủy và đời sống Tâm linh

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