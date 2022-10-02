Thường xuyên quét dọn 3 vị trí này, Thần Tài ghé chơi nhà mỗi ngày, tài lộc thăng cấp không ngừng

Phương pháp này chính là làm sạch. Nghe có vẻ lạ, nhưng việc dọn dẹp vệ sinh, giữ gìn căn nhà ngăn nắp, gọn gàng có thể giúp chiêu tài, đón lộc.

Ai cũng mong bản thân và gia đình gặp nhiều may mắn, tài lộc ngày càng vượng, nhưng không phải ai cũng biết cách gia tăng tài vận. Thực ra có khá nhiều phương pháp khác nhau, nhưng với phương pháp đơn giản này thì ai cũng làm được, chỉ cần bạn siêng năng một chút thôi.

Vậy phải làm sạch như thế nào để tài lộc thăng cấp? Rất đơn giản, mỗi ngày bạn cần lau chùi 3 vị trí này là được.

Nhà cửa bẩn thỉu, bừa bộn không chỉ gây ảnh hưởng tới tâm lý và sức khỏe của những người sống trong nhà mà trong phong thủy, việc này chẳng khác gì bạn đang xua đuổi Thần Tài cả. Bởi, Thần Tài vào nhà nhưng không có chỗ đứng tử tế thì sẽ rời đi sớm, như vậy vận may cũng tiêu tan.

1. Vị trí tài vị

Ngôi nhà nào cũng có “tài vị”. Đây là nơi hội tụ vận khí, thu hút tài khí và là điểm giao thoa giữa 2 dòng khí: tinh khí hướng lên trên và địa khí hướng xuống dưới. Đây được xem là nơi chủ chốt để mang đến tài vận, may mắn cho gia đình.

Mỗi phòng trong nhà đều có vị trí “tài vị”, trong đó tài vị của phòng khách là quan trọng nhất. Việc đầu tiên bạn cần làm là xác định vị trí tài vị trong nhà. Theo trường phái Bát Trạch trong phong thủy, từ vị trí cửa chính bạn có thể xác định được 1 hoặc 2 tài vị.

Cụ thể, nếu cửa chính nằm lệch về một bên so với ngôi nhà, tài vị sẽ nằm chéo góc với cửa nhà. Nếu cửa nằm chính giữa căn nhà, phòng khách sẽ có 2 tài vị là góc đáy nhà.

Cách xác định vị trí tài vị trong nhà:

Ảnh minh họa: Internet

Sau khi tìm được tài vị, bạn cần điều chỉnh lại bố cục phong thủy ở vị trí này. Nhìn chung, bạn cần chú ý những điểm sau:

- Các vật dụng ở tài vị cần được sắp đặt ngăn nắp, lau chùi thường xuyên và vị trí này cần đảm bảo đủ ánh sáng.

- Không nên đặt các vật nặng như điều hòa, tủ lạnh, tủ sách ở vị trí tài vị, vì không những không tiện lau chùi, dễ tích bụi bẩn mà còn đè nén sự sinh sôi của tài lộc.

- Đặt cây xanh xung quanh tài vị có thể tăng thêm sinh khí, trong đó các loại cây phong thủy như cây kim ngân, trúc phát tài được cho là may mắn nhất.

2. Phòng bếp

Trong phong thủy, nhà bếp được coi như “trái tim” của một ngôi nhà, bởi bếp là nơi chứa thức ăn đồng thời cũng là điểm đến ưa thích của Thần Tài.

Vì vậy, ngoài việc dọn dẹp vệ sinh, phong thủy phòng bếp cũng cần lưu ý những điểm sau:

- Không thiết kế nhà bếp đối diện nhà vệ sinh, phòng ngủ hay đặt ở vị trí trung tâm nhà

- Không nên xây nhà bếp dưới thanh nhà ngang, đặt đầu giường ngủ sát nhà bếp hay đặt nền phòng bếp cao hơn các phòng khác trong nhà.

- Không sử dụng ban công làm nơi nấu nướng.

- Bếp không nên đặt cạnh tủ lạnh, bồn rửa.

Ảnh minh họa: Internet

3. Khu vực trước cửa nhà

Nhiều gia đình thường đặt đồ lặt vặt trước cửa nhà, khiến ngôi nhà trông rất bừa bộn, ảnh hưởng đến vấn đề đi lại cũng như bị người khác đánh giá là gia chủ không sạch sẽ. Trong phong thủy, trước cửa nhà là vị trí đặc biệt, có tác dụng đón dương khí, năng lượng tốt vào nhà.

Hơn nữa, Thần Tài vốn thích sạch sẽ. Nếu trước cửa nhà xuất hiện nhiều đồ lặt vặt thì Thần Tài sẽ không muốn vào nhà, gây ảnh hưởng nhất định đến tài vận của gia chủ. Vì vậy bạn nên dọn dẹp đồ đạc lộn xộn ở cửa ra vào, quét dọn nơi này thường xuyên để tránh mất lộc.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.