Sinh ra kém may mắn nhưng được ông trời phù hộ, 3 con giáp sau mang mệnh GIÀU SANG, quý nhân nâng đỡ, sớm muộn gì cũng trở thành HIỀN TÀI, cả người toát lên vẻ PHÚ QUÝ

Tuổi Hợi tính tình chất phác nên được trời thương

Tuổi Hợi là con giáp bẩm sinh không may mắn nhưng được trời phù hộ do có tính trung thực thật thà. Họ không giỏi nói lời xu nịnh nhưng kiếm tiền rất tốt, đa số người này đều có một cuộc đời an lành.

Hợi là con giáp hiền lành, nhân hậu, biết đối nhân xử thế nên xung quanh có nhiều quý nhân. Đến lúc khó khăn, họ sẽ luôn có mặt kịp thời để chỉ bảo, hỗ trợ, giúp đỡ tận tình cho người tuổi Hợi.