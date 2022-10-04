Cứ sinh vào 4 tháng này, trẻ tự khắc mang mệnh Thiên tử, HỒNG PHÚC SÂU DÀY, sau này làm gì cũng có quý nhân hỗ trợ

Tâm linh - Tử vi 04/10/2022 08:08

Tử vi nói rằng trẻ sinh ra vào những tháng này được hưởng nhiều lộc, có quý nhân phù trợ, vận mệnh may mắn.

Tháng 1 âm lịch

Tháng giêng là tháng khởi đầu của năm mới. Trẻ sinh ra vào thời điểm này thường được nhận định là có tính cách năng động, thông minh, nhiều tài năng. Con là người có lý tưởng ngay từ khi có nhỏ. Sau này, trẻ càng có quyết tâm thành tài mạnh mẽ hơn để cha mẹ có cuộc sống đủ dầy.

Khi lớn lên, con sẽ làm việc chăm chỉ, không ngừng nỗ lực để tạo dựng sự nghiệp thành công, có điều kiện về kinh tế, mang đến cuộc sống no đủ cho người thân.

Cứ sinh vào 4 tháng này, trẻ tự khắc mang mệnh Thiên tử, HỒNG PHÚC SÂU DÀY, sau này làm gì cũng có quý nhân hỗ trợ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tháng 7 âm lịch

Tháng 7 âm lịch là tháng cuối hè, đầu thu, thời tiết khá dễ chịu. Thời điểm này có yếu tố vượng khí nhất giữa trời và đất, đó chính là thủy. Trẻ sinh ra vào thời điểm này được nhận định là gặp nhiều may mắn, tài lộc dồi dào cả đời. Tương lai, con được hưởng cuộc sống khá giả, phú quý.

Trẻ sinh tháng 7 âm lịch có ưu điểm là luôn bình tĩnh trong mọi việc. Con có thể đối mặt với thăng trầm của cuộc sống, dù sóng lớn cũng không quật ngã được con. Chính vì vậy, khi bước vào xã hội, không ai có thể coi thường con.

Đứa trẻ sinh ra vào tháng 7 âm lịch có phúc đức dồi dào, cuộc đời bình yên, càng về già càng ấm no, hạnh phúc.

Cứ sinh vào 4 tháng này, trẻ tự khắc mang mệnh Thiên tử, HỒNG PHÚC SÂU DÀY, sau này làm gì cũng có quý nhân hỗ trợ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tháng 9 âm lịch

Tháng 9 âm lịch là thời điểm mùa thu với không khí mát mẻ, trong lành. Trẻ sinh ra vào khoảng thời gian này được đánh giá là có nhiều hoài bão, có chí khi. Một khi đã đặt ra mục tiêu phấn đấu, trẻ sẽ không bao giờ từ bỏ.

 

Tháng 9 là tháng của cải sinh thời. Trẻ sinh ra trong thời điểm này mang đến tài lộc cho gia đình.

Con là đứa trẻ ngoan ngoãn, chăm học, luôn làm cha mẹ hài lòng. Khi lớn len, với tài trí thông minh, con có thể làm nên nghiệp lớn, tài lộc vượng phát.

Cứ sinh vào 4 tháng này, trẻ tự khắc mang mệnh Thiên tử, HỒNG PHÚC SÂU DÀY, sau này làm gì cũng có quý nhân hỗ trợ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tháng 11 âm lịch

Trẻ sinh vào tháng 11 âm lịch mang phúc khí, chí khí lớn, nhận vận khí từ bốn phương. Con luôn có thái độ nghiêm túc trong công việc, sự nghiệp. Con có hoài bão mạnh mẽ, dù gặp khó khăn cũng có thể bình tĩnh đối mặt và vượt qua.

Những đứa trẻ sinh ra vào khoảng thời gian này thường giỏi giang, có sức bật mạnh mẽ, có thể làm nên nghiệp lớn.

Cứ sinh vào 4 tháng này, trẻ tự khắc mang mệnh Thiên tử, HỒNG PHÚC SÂU DÀY, sau này làm gì cũng có quý nhân hỗ trợ - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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