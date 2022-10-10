Đúng 14h14p hôm nay (10/10), 3 con giáp này nhanh tay VƠ HẾT TIỀN, VÉT SẠCH LỘC của thiên hạ, giàu sang nức tiếng 1 vùng

Tử vi năm 2022 với con giáp tuổi Sửu là khá viên mãn về tài lộc và tình cảm. Nhờ phúc tinh chiếu mệnh nên bạn sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền, thăng hoa trong sự nghiệp.

Những người kinh doanh sẽ kiếm được nhiều tài lộc, buôn bán một vốn bốn lời. Bạn kiếm được nhiều vụ làm ăn lớn nên tiền cứ đổ về đều đều, thu hết tài lộc của thiên hạ.

Ở chỗ làm bạn được nhiều người yêu mến, cấp trên trọng dụng, nâng đỡ lên chức vụ như ý. Bởi có nhiều tài năng nên vận mệnh của bạn vô cùng hanh thông, làm gì cũng mang lộc về nhà.

Vận mệnh của bạn trong thời điểm này đỏ như son, vơ hết của cải, tiền bạc đổ đầy két sắt của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần rất có động lực để phấn đấu, dù ở bất cứ thời điểm nào. Năm nay, họ có cơ hội leo cao, thu hút được sự chú ý của lãnh đạo và quý nhân.

Con giáp tuổi Dần làm việc rất có tổ chức, kỷ luật, luôn nhạy bén nắm bắt các cơ hội để nâng cao hiệu quả công việc, thu lợi nhuận lớn.

Trong tháng 10, vận may của họ luôn rất tốt, không những không xuống dốc mà còn gặp được quý nhân phù trợ, hiệu quả tăng lên gấp bội.

Người tuổi Dần cẩn thận trong mọi việc nên không lo lắng sẽ gặp nhiều sai lầm, vấp váp. Trong tháng 10, con giáp này đón tài lộc, công việc làm ăn thuận lợi, có thể đạt được mục tiêu đã định, công việc kinh doanh ngày càng khởi sắc.

Có thể nói, con giáp tuổi Dần có một tháng 10 "mệt mỏi" vì đếm tiền, không chỉ cuộc sống của bản thân no đủ mà còn dìu dắt gia đình cùng phát đạt.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Những người tuổi Tuất rất dễ hòa đồng, tính tình tốt, nghiêm túc khi làm việc. Họ có thu nhập khá tốt trong năm nay, đặc biệt là tháng 10.

Hôm nay, con giáp tuổi Tuất có thể đảm đương việc lớn, thu được lợi nhuận tốt. Cuộc sống của họ cũng nhanh chóng thăng tiến, không thiếu tiền và nhanh chóng đạt được mục tiêu như ý.

Con giáp này là những người có lý tưởng và niềm tin rất vững vàng nên sẽ không bao giờ lo xuống dốc. Trong tháng 10, việc kiếm tiền của họ càng ngày càng suôn sẻ, không gặp trắc trở hay bị đối thủ cạnh tranh ngáng đường, cuộc đời tươi đẹp hơn trước rất nhiều.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.