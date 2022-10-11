Phụ nữ hơn nhau tấm chồng: Ai lấy được người đàn ông có 1 trong 3 nét tướng này cả đời ẤM NO SUNG TÚC

Tâm linh - Tử vi 11/10/2022 18:42

Theo nhân tướng học, đàn ông sở hữu 1 trong 3 nét tướng này cực giàu sở hữu lại yêu vợ thương con, người nào lấy được sướng cả đời.

Đàn ông sở hữu vầng trán cao, đầy đặn

Trong nhân tướng học, vầng trán của đàn ông thể hiện khả năng đầu tư và quản lý tài chính của người đó. Nhìn chung, đàn ông có vầng trán cao, rộng được đánh giá là người có nguồn tài chính dồi dào, mạnh mẽ. Người này thông minh, tài giỏi, có khả năng tự lập nghiệp và tạo được những thành tích vang dội.

Đàn ông có vầng trán cao và đầy đặn còn được cho là có thể gặp nhiều quý nhân trong cuộc đời. Khi họ gặp khó khăn, quý nhân sẽ ra tay trợ giúp.

Trên thực tế, có rất nhiều tỷ phú sở hữu nét tướng này. Đồng thời, những người đàn ông có nét tướng này cũng rất trung thực chung thủy trong tình yêu nên không có tính đứng núi này trông núi nọ. Những người phụ nữ lấy được người đàn ông có nét tướng này làm chồng cuộc sống luôn vui vẻ viên mãn.

Phụ nữ hơn nhau tấm chồng: Ai lấy được người đàn ông có 1 trong 3 nét tướng này cả đời ẤM NO SUNG TÚC - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông sở hữu tướng mũi to, dày

Những người đàn ông sở hữu tướng mũi to thường sở hữu vận mệnh tốt, làm quan to và cả đời ko phải lo lắng về công danh sự nghiệp cũng như cơm áo gạo tiền.

Trong tính cách người đàn ông này khá phúc hậu nên hay trợ giúp người khác cuộc sống của họ thường gặp nhiều may mắn do đi đâu cũng sở hữu người yêu quý trợ giúp.

Trong tình yêu, đàn ông sở hữu tướng mũi này là một người rất đáng tin cậy. Họ luôn biết cách chăm sóc và yêu vợ, con hết mức sở hữu thể.

Phụ nữ hơn nhau tấm chồng: Ai lấy được người đàn ông có 1 trong 3 nét tướng này cả đời ẤM NO SUNG TÚC - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông có vai cao cân xứng, ngực nở rộng

Trong nhân tướng học những người đàn ông khuôn ngực rộng có thể bảo vệ và che chở cho người mình yêu trong mọi hoàn cảnh. Đặc biệt, nếu người đàn ong sở hữu tướng vai cao thể hiện người đó chững chạc, sẵn sàng gánh vác mọi việc nặng nhọc cho người phụ nữ của mình.

Trong tính cách phần lớn những người đàn ông có đặc điểm này còn rất điềm đạm. Họ luôn suy nghĩ cẩn thận, từ tốn nên hầu như chẳng bao giờ làm bạn đời của mình phiền lòng. Khi lấy được những người đàn ông này làm chồng phần lớn phụ nữ đều vô cùng hạnh phúc mãn nguyện bởi được người đàn ông bên cạnh mình yêu thương, bảo vệ hết mực.

Phụ nữ hơn nhau tấm chồng: Ai lấy được người đàn ông có 1 trong 3 nét tướng này cả đời ẤM NO SUNG TÚC - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài học mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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