Cát tinh Thiên Đức soi chiếu, trong 3 ngày (23, 24, 25/9) 3 con giáp này sự nghiệp bùng nổ, duyên thắm tình nồng khó ai sánh lại

Tâm linh - Tử vi 22/09/2022 20:15

3 con giáp may mắn trong 3 ngày (23, 24, 25/9) không chỉ có đường tài lộc sự nghiệp phất lên phơi phới mà đường tình duyên cũng đỏ rực không ngừng.

Tuổi Tỵ

Cát tinh Thiên Đức soi chiếu, trong 3 ngày (23, 24, 25/9) 3 con giáp này sự nghiệp bùng nổ, duyên thắm tình nồng khó ai sánh lại - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Với các cặp đôi đang yêu, trong 3 ngày (23, 24, 25/9) là thời điểm lý tưởng để thăng hoa cho mối quan hệ của hai bạn. Hai người còn nhận được sự ủng hộ của bạn bè và người thân. Trong ngày này, bạn có thể ngỏ lời với người ấy để đôi bên tiến thêm một bước xa hơn.

Người độc thân sớm thỏa nguyện vọng trong chuyện tình yêu đôi lứa. Nhiều cơ hội kết giao mở ra, việc tìm kiếm một nửa phù hợp cũng trở nên hanh thông và suôn sẻ hơn. Chỉ cần bạn tự tin thể hiện bản thân thì không lo không tìm được người ấy.

Tuổi Hợi

Những người cầm tinh con Lợn là người có tính cách vui vẻ, nhiệt tình, thích kết bạn, họ sống cởi mở và chân thành. Họ cũng rất ngay thẳng với bạn bè, đồng nghiệp hay các mối quan hệ xã hội, thích quan tâm đến mọi người.

Vì vậy, con giáp tuổi Hợi luôn có thanh danh tốt, nhận được tín nhiệm từ người khác. Có đôi khi, người tuổi Hợi có vẻ lười biếng, trễ nải nhưng khi thực sự bắt tay vào việc, họ thực sự nghiêm túc, nỗ lực.

Cát tinh Thiên Đức soi chiếu, trong 3 ngày (23, 24, 25/9) 3 con giáp này sự nghiệp bùng nổ, duyên thắm tình nồng khó ai sánh lại - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi có lòng tự trọng cao nên họ luôn phấn đấu để không bị người khác coi thường, đánh giá thấp mình. Nhờ đó, người tuổi Hợi đạt được một số trong sự nghiệp với tinh thần chịu thương chịu khó. Họ có nhiều ngôi sao may mắn, được quý nhân phù trợ, là người có phúc khí lớn.

Trong 3 ngày (23, 24, 25/9) này họ cũng liên tục đón tin vui. Trở thành 1 trong những con giáp giàu sang phú quý nhất.

Tuổi Thân

Cát tinh Thiên Đức soi chiếu, trong 3 ngày (23, 24, 25/9) 3 con giáp này sự nghiệp bùng nổ, duyên thắm tình nồng khó ai sánh lại - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Thân được Tam Hợp cục nâng đỡ nên vận trình có phần khởi sắc hơn. Hầu hết các phương diện từ công việc, tiền bạc, tình cảm của bạn đều đạt bước tiến đáng mừng. Người làm ăn kinh doanh có lợi, không còn vướng phải nhiều chuyện khó khăn, trở ngại tài chính như trước đó.

Công việc được cả cát tinh Thiên Ấn che chở nên không có điều gì đáng ngại ở thời điểm này. Bạn khéo léo vận dụng sự thông minh, sáng suốt của mình để giải quyết công việc một cách nhanh gọn và hiệu quả. Mọi việc đi đúng theo sự tính toán khiến bạn rất hài lòng.

Chuyện tình cảm trong 3 ngày (23, 24, 25/9) cũng tốt đẹp chẳng kém sự nghiệp và tài lộc của con giáp này. Bạn đưa ra những quyết định sáng suốt trong chuyện tình cảm. Những cử chỉ, hành động yêu thương của đối phương như mang lại cho bạn sức mạnh vô hình vậy. Ngoài ra, những ai độc thân đừng ngại khi được giới thiệu, mai mối, nếu không bạn sẽ chẳng thể tự mình mở rộng mối quan hệ để tìm kiếm nhân duyên phù hợp đâu.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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