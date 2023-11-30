Cát tinh chiếu mệnh 3 con giáp vào đúng 17 giờ ngày 30/11: Chuẩn bị sống cuộc sống vương giả, vận mệnh cát tường, rủ nhau "đẩy tiền gánh bạc" về nhà

Tuổi Mão hiền lành nhưng cũng không kém phần khôn ngoan, tinh tế. Con giáp này có khả năng thu hút sự chú ý của mọi người. Bản mệnh có tài lãnh đạo, biết cách thuyết phục người khác theo ý mình.

Tử vi dự báo rằng vào đúng 17 giờ ngày 30/11, tài lộc của người tuổi Mão tăng cao. Bản mệnh có nhiều cơ may trong công việc. Họ có thể đạt được thành tích xuất sắc, được cấp trên coi trọng, thu nhập gia tăng.

Khi người khác gặp chuyện, tuổi Mão sẵn sàng giúp đỡ theo khả năng của mình. Khi bản thân gặp chuyện, tuổi Mão có thể giữ được sự bình tĩnh, không ngừng tìm cách giải quyết vấn để. Con giáp này tốt bụng, nhiệt huyết nên được nhiều quý trọng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Vào đúng 17 giờ ngày 30/11, tuổi Hợi may mắn được quý nhân che chở nên làm việc gì cũng thuận lợi. Công việc trong thời điểm này diễn ra trôi chảy, khó khăn nhất định vẫn sẽ có, nhưng con giáp này vẫn giữ vững ý chí và quyết tâm của mình, lại thêm quý nhân dìu dắt nên bạn vượt qua nhẹ nhàng. Cũng bởi những thành tích đạt được trong thời gian này, bạn còn nhận được sự tín nhiệm của cấp trên.

Vận trình tài lộc vào đúng 17 giờ ngày 30/11 khá vượng nhờ nguồn thu mở rộng. Bản mệnh dù làm công ăn lương hay theo lĩnh vực kinh doanh buôn bán thì đều đón nhận nhiều vận may tài lộc lớn, tiền bạc không còn là vấn đề.

Khi túi tiền rủng rỉnh, con giáp may mắn thời điểm này có thể chiều chuộng bản thân một chút, mua cho mình một món quà để khích lệ tinh thần.

Phương diện tình duyên nhìn chung khá êm ả. Nếu đang có thiện cảm với ai, bạn nên chủ động tìm cách kéo gần khoảng cách, chớ bỏ lỡ mối duyên đẹp vì sự do dự và nhút nhát của bản thân.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

May mắn được sao Hồng Loan mang tới vận đào hoa, nên chuyện tình cảm hạnh phúc hơn bao giờ hết, bạn đón nhận không ít tin vui liên quan đến tình cảm cho dù là người độc thân hay người đã có gia đình.

Vào đúng 17 giờ ngày 30/11 bạn giải quyết triệt để các vấn đề còn tồn đọng trước đó nhờ khả năng tập trung cao độ, ý chí bền bỉ. Kể cả là vấn đề hốc búa nhất cũng được bạn tháo gỡ ấn tượng.

Sự nghiệp thăng tiến từ vị trí đến các mối quan hệ, mọi khoản tiền thưởng trong ngày này nên được sử dụng vào những mục đích chính đáng hơn là chi tiêu hoang phí.

Còn người làm ăn kinh doanh vào đúng 17 giờ ngày 30/11 là khoảng thời gian tài lộc vượng nhất, bản mệnh nên tranh thủ lúc này để tiến hành các hoạt động mở rộng quy mô làm ăn, kí kết hợp đồng.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.