Tử vi thứ Tư ngày 29/11: 3 con giáp hồng phúc đầy mình, ngồi đầu bảng vàng may mắn, giàu có vô lượng, tài phú ngất trời

Tâm linh - Tử vi 28/11/2023 16:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây tiền vàng đầy kho, cuộc sống sung túc trong ngày 29/11.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi vốn mang nhiều phúc khí và gặp được nhiều may mắn. Trong cuộc sống, dù làm bất cứ việc gì cũng thuận lợi, suôn sẻ bởi xung quanh luôn có nhiều quý nhân phù trợ, tạo mọi điều kiện để tuổi Hợi có thể xây dựng cuộc sống sung túc, tốt đẹp.

Khoảng thời gian này khá bình yên đối với tuổi Hợi nhưng về con đường tài phú thì có chút không ổn định, tuổi Hợi bị hao tốn khá nhiều nhưng tất cả đều được đầu tư vào chuyện chính đáng. Trong ngày 29/11, tuổi Hợi sẽ gặt hái được thành quả bất ngờ từ những điều mình từng làm.

Theo tử vi, đây sẽ là thời điểm hoàng kim đối với tuổi Hợi và việc cần làm là nắm bắt cơ hội vàng trong sự nghiệp, nếu may mắn tuổi Hợi sẽ đổi đời, cuộc sống sẽ bước lên 1 tầm cao mới. Từ nay về sau chẳng cần lo lắng phiền não vì mọi thứ họ có được đều thập toàn thập mỹ.

Tử vi thứ Tư ngày 29/11: 3 con giáp hồng phúc đầy mình, ngồi đầu bảng vàng may mắn, giàu có vô lượng, tài phú ngất trời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Dậu là những người bên ngoài trông thì có vẻ mềm mỏng, yếu đuối, nhưng thực ra, họ là những người có tư duy rất sắc sảo, nhạy bén và giỏi tính toán trong công việc, tiền nong. Nếu biết phát huy những điểm mạnh này, dù tiền vận có vất vả thì đến trung vận và hậu vận, tuổi Dậu sẽ ngày càng khấm khá, có cuộc sống nhiều người mơ ước.

Tử vi học có nói, trong ngày 29/11, tuổi Dậu là 1 trong số những con giáp có vận đỏ rực rỡ nhất. Bản mệnh này sẽ trở nên rất độc lập, sẵn sàng đón nhận những thử thách và đạt được nhiều thành tựu.

Đặc biệt, thời điểm này sẽ gặp nhiều thuận lợi, nguồn năng lượng tốt tiếp tục bao quanh tuổi Dậu, đem đến cho họ những ngày nhiều lộc lá với nhiều cơ hội kiếm tiền. Lời khuyên dành cho tuổi Dậu là nên đặt ra những mục tiêu dài hạn, không nên quá tham lam hoặc muốn kiếm tiền nhanh chóng vì kế hoạch dễ tiêu tán. Ngoài ra, những ai đã thực hiện các dự án ở thời gian trước thì thời điểm này cũng sẽ thu được nhiều lợi nhuận hơn những người mới chỉ bắt đầu.

Tử vi thứ Tư ngày 29/11: 3 con giáp hồng phúc đầy mình, ngồi đầu bảng vàng may mắn, giàu có vô lượng, tài phú ngất trời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Với đa số những người tuổi Mão thì kể từ này 10/5 là một khoảng thời gian thành công, với những bước phát triển mới trong chuyện tài chính, sự nghiệp cũng như các mối quan hệ.

Đặc biệt, trong ngày 29/11, người tuổi Mão có quý nhân phù trợ nên càng về cuối tháng thì sự hỗ trợ này càng chứng tỏ được hiệu quả và góp phần đáng kể vào thành công của họ, dù cho họ có làm về đầu tư, kinh doanh hay các ngành nghề khác.

Tử vi học có nói, thời điểm này sẽ là thời kỳ may mắn và thịnh vượng nhất của người tuổi Mão, mọi chuyện trong cuộc sống của họ không những suôn sẻ, hanh thông, mà tiền bạc cũng dễ kiếm, giúp họ có một cái Tết vô cùng sung túc, dư dả.

Theo các chuyên gia phong thủy, nếu tuổi Mão biết kiểm soát lời nói và hành động của mình, tránh xa các mâu thuẫn, thị phi, chỉ tập trung vào công việc của mình thì họ sẽ còn gặt hái được thêm nhiều thành tựu nữa.

Tử vi thứ Tư ngày 29/11: 3 con giáp hồng phúc đầy mình, ngồi đầu bảng vàng may mắn, giàu có vô lượng, tài phú ngất trời - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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