Ai chê gì kệ ai, 3 con giáp kiên trì vượt khó, phất lên giàu có vào đúng 5 giờ sáng ngày 29/11: Phú quý bám lấy chẳng buông, tài lộc song hành, may mắn kề vai

Tâm linh - Tử vi 28/11/2023 15:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây sự nghiệp phát triển, ăn nên làm ra vào đúng 5 giờ sáng ngày 28/11.

Tuổi Sửu

Trời sinh tuổi Sửu là những người chăm chỉ, siêng năng và chỉ quan tâm đến công việc của chính mình. Họ không tham vọng nhưng cũng không bao giờ để cuộc sống vùi dập mình. Lý do họ cố gắng và không ngừng nỗ lực chỉ với mong ước có được cuộc sống an yên, hạnh phúc.

Vào đúng 5 giờ sáng ngày 28/11, tuổi Sửu cũng được xem là một trong những con giáp gặp nhiều may mắn. Có thể nói, đây là khoảnh khắc hoàng kim nhất của tuổi Sửu, họ sẽ gặp được một cơ hội cực kỳ tốt, có khả năng giúp sự nghiệp của họ thăng tiến không ngừng tại thời điểm này.

Đối với những người làm kinh doanh, thì đây được gọi là lúc “thiên thời địa lợi nhân hòa”, chỉ cần ra sức đầu tư thì chắc chắn sẽ sinh lời. Không những thế sự thành công này còn làm bàn đạp giúp họ mở rộng tương lai tươi sáng về sau.

Ai chê gì kệ ai, 3 con giáp kiên trì vượt khó, phất lên giàu có vào đúng 5 giờ sáng ngày 29/11: Phú quý bám lấy chẳng buông, tài lộc song hành, may mắn kề vai - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trời sinh tuổi Mùi là người thẳng thắn, trung thực, chăm chỉ và hiếu học. Càng nhiều tuổi, Mùi càng vững vàng xây dựng sự nghiệp và cuộc sống viên mãn. Dù khó khăn bao nhiêu thì tuổi Mùi cũng luôn khéo léo xử lý tình huống, lập kế hoạch cẩn thận cho bản thân có cái kết thành công nhất.

Tử vi học cho hay, vào đúng 5 giờ sáng ngày 28/11, tuổi Mùi sẽ có vận trình tài lộc thăng hoa rực rỡ. Mùi có thể nhận được khoản tiền lớn nhờ làm ăn kinh doanh phát đạt. Mặt khác, họ là người biết nắm bắt cơ hội, giỏi xoay chuyền tình thế nên khi gặp thời cơ, họ sẽ nhanh chóng đưa cuộc sống lên tầm cao mới, ai cũng ngưỡng mộ.

Ai chê gì kệ ai, 3 con giáp kiên trì vượt khó, phất lên giàu có vào đúng 5 giờ sáng ngày 29/11: Phú quý bám lấy chẳng buông, tài lộc song hành, may mắn kề vai - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Những người tuổi Dậu cho dù là đàn ông hay phụ nữ đều thông minh, khôn ngoan và biết cách kiếm tiền. Trong cuộc sống, Dậu luôn là con giáp có giác quan thứ sáu nhạy bén nên dễ dàng đọc được suy nghĩ của người khác, tiểu nhân dù muốn cũng khó lòng hãm hại.

Theo tử vi, vào đúng 5 giờ sáng ngày 28/11, Dậu đang được thần tài rót lộc vào nhà, quý nhân hết lòng nâng đỡ nên con giáp may mắn này sẽ đón cơn mưa tài lộc ập xuống đầu sớm mà thôi. Cho dù tuổi Dậu chỉ làm việc nhẹ nhàng thôi nhưng tiền của lúc nào cũng vây quanh, giúp bản mệnh có kinh tế vững chắc để đương đầu với những kế hoạch kinh doanh.

Ai chê gì kệ ai, 3 con giáp kiên trì vượt khó, phất lên giàu có vào đúng 5 giờ sáng ngày 29/11: Phú quý bám lấy chẳng buông, tài lộc song hành, may mắn kề vai - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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