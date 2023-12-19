Cẩn thận 3 ngày tới (20, 21 và 22/12): Thân tài chính hao hụt, Dậu làm gì cũng hỏng, Tuất xui xẻo đủ đường

Theo tử vi 3 ngày tới (20, 21 và 22/12), công việc của tuổi Thân đỡ áp lực hẳn. Con giáp này nói được làm được nên ở không ai có thể bắt bẻ được. Gần đây tiếng nói bản mệnh trong công việc cũng có giá trị hơn, đặc biệt là những người làm lãnh đạo.

Tình cảm của tuổi Thân cũng thuận lợi. Hiểu được rằng tình cảm xây thì khó, phá thì dễ nên con giáp này vô cùng trân trọng nửa kia. Thời gian này bản mệnh nhận được nhiều sự ủng hộ từ mọi người xung quanh nên tâm trạng cũng khá hơn hẳn.

Vận tài lộc của của tuổi Thân cũng khấm khá hơn hẳn. Con giáp này thoát được xui xẻo, trong ngày không bị mất tiền mất của nhờ may mắn. Bản mệnh cũng biết quý trọng đồng tiền hơn, bớt tiêu xài linh tinh nên cũng có được một khoản kha khá.

Giờ tốt trong ngày: 5h - 7h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Tý

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi 3 ngày tới (20, 21 và 22/12), tuổi Dậu thông minh nhưng khi chọn lựa đối tác làm ăn thì cần phải có con mắt tinh tường. Những ai đang chần chừ nhát gan không dám làm ăn lớn thì sẽ đánh mất cơ hội, trời cho lộc mà ngại thì để người khác hưởng.

Trên phương diện tiền bạc, tuổi Dậu dễ gặp xui xẻo. Con giáp này đừng chơi bời hay đầu tư bốc đồng kẻo có kẻ phá đám, ném đá giấu tay hại bản mệnh. Bản mệnh mất tiền vì tin người hoặc sơ suất, ai muốn vay tiền thì đừng cho vay kẻo mất cả tình lẫn tiền.

Vận tình duyên của tuổi Dậu không có trở ngại. Người trẻ tuổi khôn ngoan trong việc lựa chọn bạn đời, dù bị hối thúc vẫn bình tĩnh. Con giáp này cũng hy sinh vì gia đình khá nhiều, bản mệnh đang làm tròn bổn phận của một người cha, mẹ.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 13h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Sửu

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Theo tử vi 3 ngày tới (20, 21 và 22/12), người tuổi Tuất đang tạo dựng sự nghiệp vững vàng.

Công việc: Người tuổi Tuất có khoảng cách với đồng nghiệp, bạn chưa thật sự làm quen nhanh với môi trường mới.

Tình cảm: Bạn là người có nhiều cách cải thiện công việc cụ thể, tình cảm giữ chân thành.

Tài lộc: Về mặt tài chính, bạn đang làm quen với nguồn tài chính mới, luôn cải thiện rõ ràng.

Sức khoẻ: Sử dụng những hoạt chất giúp đào thải độc tố.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.