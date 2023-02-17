Các cụ dặn cấm sai: Đầu giường chớ nên đặt 3 thứ này, nếu không tai họa sẽ ập đến, tiền bạc đội nón ra đi, nợ nần chồng chất

Tâm linh - Tử vi 17/02/2023 15:26

Theo quan niệm người xưa, đầu giường không phải là nơi thích hợp để đặt những thứ này, gia chủ nên chú ý.

 

Tượng Phật

Các cụ dặn cấm sai: Đầu giường chớ nên đặt 3 thứ này, nếu không tai họa sẽ ập đến, tiền bạc đội nón ra đi, nợ nần chồng chất - Ảnh 1

Một số gia đình để tượng thần Phật ở khu vực giường ngủ để tạo cảm giác bình an, được phù hộ. Tuy nhiên, đây là việc không nên làm.

Theo quan niệm dân gian, tượng thần Phật là vật vô cùng linh thiêng. Những thứ này cần đặt ở những nơi trạng trọng, tôn nghiêm chứ không nên để trong phòng ngủ hay để đầu giường.

Trong phong thủy, đặt tượng thần Phật ở đầu giường tức là cất giấu tài lộc, may mắn, gia chủ sẽ gặp khó khăn trên con đường công danh sự nghiệp.

Tránh để gương soi ở phía đầu giường hoặc đối diện giường

Các cụ dặn cấm sai: Đầu giường chớ nên đặt 3 thứ này, nếu không tai họa sẽ ập đến, tiền bạc đội nón ra đi, nợ nần chồng chất - Ảnh 2

Gia chủ nên tránh để gương soi ở phía đầu giường hoặc đối diện giường, đặc biệt là khi trong nhà có người già hoặc người yếu bóng vía. Những người này thường có giấc ngủ không sâu, dễ tỉnh giấc giữa đêm. Nếu trong trạng thái chưa tỉnh tháo mà đã nhìn vào gương, thấy bóng mình lờ mờ thì sẽ tạo cảm giác bất an, lo lắng.

Dao kiếm, đồ vật sắc nhọn

Những vật sắc nhọn như dao, kiếm được cho là mang theo nguồn sát khí nặng, dễ tạo áp lực lên công việc, gây bất an. Chúng có thể gây sát thương bất cứ lúc nào. Do đó, gia chủ nên tránh việc để những vật này ở ngay khu vực đầu giường ngủ.

Ngoài những quan niệm dân gian đã được lưu truyền từ lâu, ngày nay, chúng ta cũng cần tránh đặt một số vật khác ở đầu giường để không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ và sức khỏe.

Những vật nên đặt ở đầu giường phòng ngủ:

1. Hồ lô hòa hợp

Hồ lô hòa hợp là một chuỗi dây 3 hồ lô được làm từ gỗ đào (một loại gỗ có tính kị tà, hóa sát) đây là một pháp khí hòa hợp được nhiều người sử dụng trong phòng ngủ để mang lại bình an, may mắn, đường tình duyên thuận lợi, trừ tà.

Các cụ dặn cấm sai: Đầu giường chớ nên đặt 3 thứ này, nếu không tai họa sẽ ập đến, tiền bạc đội nón ra đi, nợ nần chồng chất - Ảnh 3

Trên thân các hồ lô còn được khắc chữ Hỷ và hình của Tiền đồng – Ngọc nữ với mong muốn cầu cho gia đình hạnh phúc, tình cảm lứa đôi bền chặt, sắc son. Phía đầu sợi dây là hình bánh xe được kết lại từ chỉ đỏ. Bánh xe pháp luân dịch chuyển luân hồi mang ý nghĩa tình cảm hòa hợp, gắn kết keo sơn. Phía cuối của chuỗi dây là chùm quả ngũ hành giúp tăng sinh khí, cân bằng âm dương cho căn phòng.

2. Cầu đá thạch anh hồng

Các cụ dặn cấm sai: Đầu giường chớ nên đặt 3 thứ này, nếu không tai họa sẽ ập đến, tiền bạc đội nón ra đi, nợ nần chồng chất - Ảnh 4

Nếu bạn là người thích tìm hiểu về phong thủy phòng ngủ, am hiểu về các loại đá phong thủy chắc đã từ nghe tới cái tên thạch anh hồng. Đây là một loại đá phong thủy quý thường được đặt trong phòng ngủ của các cặp vợ chồng với mong muốn tăng sự hòa hợp, bảo vệ hạnh phúc gia đình. Ngoài ra, đặt thạch anh hồng trong phòng cũng giúp loại trừ mệt mỏi, giảm stress, tốt cho hệ tim mạch và thần kinh.

3. Tranh treo tường

Tranh treo tường phòng ngủ nên chọn phù hợp với tuổi chủ nhân của căn phòng.

+ Tuổi Tý: nên chọn tranh treo tường hình rồng khí ba ngút trời hoặc tranh sơn thủy hướng nước chảy. Nó sẽ giúp bạn được quý nhân phù trợ, gia đình viên mãn, tránh thị phi, công danh và sự nghiệp đều thuận lợi.

+ Tuổi Sửu: nên chọn tranh phong cảnh mùa xuân hoặc mùa thu với nhiều cây xanh. Nó mang ý nghĩa trường thọ, công việc được cấp trên tiến cử, tiền tài dồi dào.

+Tuổi Dần: nên chọn các tranh theo phong thủy với núi cao trùng trùng hoặc các loại tranh về hổ, ngựa, cao nguyên hoặc trường sơn sẽ giúp con đường công danh sự nghiệp được rộng mở, gia đạo bình an.

+ Tuổi Mão: Các tranh trúc mang ý nghĩa bình an, tranh hoa lan nở tượng trưng cho phú quý, tranh tùng cúc trúc mai sẽ là các tranh hợp với người tuổi Mão.

+ Tuổi Thìn: Các bức họa hoa mẫu đơn, Rồng xanh hí thủy, kim thủy sinh mộc, rất hợp với người tuổi này. Tuy nhiên, người tuổi này cần lưu ý không treo các bức tranh ở hướng Nam đặc biệt là các tranh về hoa và ngựa, vì dễ dẫn đến đau đầu, con cái không thuận.

+ Tuổi Tỵ: Các tranh cá chép ao sen, mẫu đơn hoặc tùng hạc… là những mẫu tranh mang ý nghĩa gia đạo bình an, cát tường như ý phù hợp với người tuổi tỵ.

Các cụ dặn cấm sai: Đầu giường chớ nên đặt 3 thứ này, nếu không tai họa sẽ ập đến, tiền bạc đội nón ra đi, nợ nần chồng chất - Ảnh 5

+ Tuổi Ngọ: các bức tranh về cá chép đặc biệt là bức 9 con cá chép (cửu ngân quần hội cực kì hợp với người tuổi ngọ. Chúng mang ý nghĩa trường tồn, vĩnh cửu, bình an.

+ Tuổi Mùi: Các bức tranh về mẫu đơn hoặc bức tranh kể với thảo nguyên xanh rộng lớn nếu được treo trong phòng ngủ những người tuổi mùi sẽ mang lại nhiều may mắn, tâm hồn thư thái, lạc quan.

+ Tuổi Thân: Hiếm có tuổi nào lại hợp với những bức tranh về dơi như là tuổi thân. Khi treo trong phòng ngủ chúng không những giúp gia chủ công việc thuận lợi mà còn giúp cải thiện các mối quan hệ trong việc kinh doanh, buôn bán.

+ Tuổi Dậu: Các tranh phượng hoàng, bách điểu triều phụng, tam dương khởi thái… nên được dùng cho người tuổi dậu.

+ Tuổi Tuất: Các tranh mẫu đơn 8 bông hoặc 9 bông rất hợp với tuổi tuất với ý nghĩa phú quý lâu dài, chuyển nguy thành an, sự nghiệp có nhiều biến chuyển nhanh chóng.

+ Tuổi Hợi: tuổi hợi nên chọn các tranh về cá chép, mẫu đơn, tranh chim, hoa cỏ hoặc linh vật như bức Tam dương, Bách hạc đồ.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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Từ khóa:   phong thủy phong thủy phòng ngủ phong thủy nhà ở

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