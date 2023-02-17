Lọ hoa trên bàn thờ nên đặt bên trái hay bên phải mới đúng? Tới giờ vẫn nhiều nhà mắc lỗi

Với ý nghĩa linh thiêng, những nguyên tắc về thờ cúng trên bàn thờ gia tiên là điều ai cũng nên nắm chắc. Thực tế, có rất nhiều nguyên tắc cần nhớ trên bàn thờ cúng nhưng không phải ai cũng nắm rõ. Một trong số đó là việc lọ hoa trên bàn thờ đặt bên nào, trái hay phải mới là đúng?

Thờ cúng tổ tiên là truyền thống tốt đẹp của người Việt, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Mỗi món đồ thờ cúng khi đặt lên bàn thờ đều mang trong mình những ý nghĩa riêng và có một quy tắc sắp xếp đồ thờ trên bàn thờ. Vì vậy đòi hỏi gia chủ cần phải tìm hiểu kỹ càng trước khi tiến hành sắp xếp đồ thờ.

Bàn thờ gia tiên là nơi linh thiêng, là nơi kết nối giữa ông bà, tổ niên nơi cõi thiêng với con cháu tại dương giới. Vì vậy mà không chỉ việc chuẩn bị đồ thờ cúng mà cả cách bày các vật phẩm đồ thờ cúng đều là những yếu tố sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp tới tài vận cũng như may mắn của gia chủ.

Bình hoa trên bàn thờ cũng đóng vai trò là một vật phẩm thờ cúng không thể thiếu giúp gia chủ hội tụ và lưu giữ những sinh khí tốt đẹp của đất trời. Vì vậy khi đặt bình hoa lên bàn thờ gia tiên, quý gia chủ cũng nên lưu ý bài trí sao cho đúng phong tục, đúng phong thủy, phù hợp và đẹp mắt nhất.

Lọ hoa trên bàn thờ hay còn được gọi là lọ lộc bình nhưng kích thước nhỏ hơn. Việc đặt lọ lộc bình ở hai bên bàn thờ sẽ tạo ra sự uy nghiêm và trang trọng cho không gian thờ cúng trong gia đình.

Lọ hoa dùng để dâng hoa lên tổ tiên, tạo sự thanh mát và thể hiện lòng thành kính của gia chủ đối với tiên tổ, thần Phật với ý nghĩa dâng lên những điều tốt nhất, đẹp nhất cho ông bà, tổ tiên.

Bên cạnh đó, việc đặt lọ hoa trên bàn thờ không chỉ giúp gia chủ hội tụ và lưu giữ những sinh khí tốt đẹp của đất trời mà còn giúp không gia thờ sạch hơn, tôn nét uy quyền hơn.

Do đó, phong tục đặt lọ hoa trên bàn thờ sẽ đem đến cho gia chủ nhiều may mắn, phước lành, thịnh vượng và tài lộc trong cuộc sống. Hơn nữa, hương thơm của hoa tươi cũng sẽ giúp mang lại mùi hương dễ chịu, tươi mới và trần đầy sức sống cho không gian thờ cúng trang trọng.

Vì vậy mỗi khi đến các ngày lễ hay rằm mùng một, đặt lọ hoa trên bàn thờ là việc làm không thể thiếu đối với mỗi gia đình.

Tùy theo mỗi gia đình, gia chủ có thể chọn hoa tươi để cắm vào bình hoặc dùng các loại hoa sen đồng biểu thị cho vẻ đẹp trường tồn mãi bền lâu.

2. Lọ hoa trên bàn thờ đặt bên nào mới đúng?

Lọ hoa trên bàn thờ đặt bên nào là câu hỏi được đông đảo mọi người quan tâm. Tùy theo số lượng lọ hoa đặt trên bàn thờ nên có các cách đặt phù hợp riêng như sau:

Độc bình (1 bình/lọ)

Theo tìm hiểu về kiến thức tâm linh Việt, ông cha ta từ xưa đã truyền dạy rằng, lọ hoa đặt trên ban thờ cần phải tuân theo quy tắc, không thể để lộn xộn.

Nếu bàn thờ chỉ đặt một lọ hoa, cần tuân theo nguyên tắc “Đông bình Tây quả”, tức bình hoa đặt phía Đông, hoa quả đặt phía Tây.

Đây là nguyên tắc bài trí hoa quả, lọ hoa trên bàn thờ có từ xa xưa mà ông cha ta đã truyền dạy về việc phụng kính tổ tiên cho phù hợp, ngõ hầu con cháu sau này làm điểm tựa để hồi cố ông bà tổ tiên.

Nguyên tắc này bắt nguồn từ quy luật tự nhiên, mặt trời mọc đằng Đông và lặn đằng Tây, cây cối phải đơm hoa rồi mới cho trái. Chính vì vậy, khi bài trí đồ thờ cúng, thì lọ hoa phải được đặt hướng Đông, còn mâm ngũ quả đặt phía Tây, như vậy mới đúng theo quy luật đất trời.

Các xác định trái phải trên bàn thờ theo hướng Đông - Tây như sau: từ trong bàn thờ nhìn ra tức bên trái của ông bà là phía Đông (dùng theo từ Hán Việt tả tức là phía đông), vậy đối xứng với bên tả là bên hữu, tức bên phải của ông bà gọi là phía Tây. Đây quan niệm chung từ xưa đến nay.

Nếu bàn thờ gia tiên được bài trí, hướng ra cửa chính là hướng Nam, thì phía tay trái bàn thờ là hướng Đông, phía tay phải là hướng Tây.

Như vậy, bài trí lọ hoa bên trái (hướng Đông) để khi có gió Đông, Đông Nam thổi vào, hương hoa sẽ tỏa khắp không gian ban thờ. Đặt đĩa quả bên tay phải (hướng Tây) để vừa tiện cho việc trưng bày ngũ quả, vừa tiện cho ông bà dùng.

- Hướng Đông đặt lọ hoa tượng trưng cho mùa xuân đơm hoa.

- Hướng Tây tượng trưng cho mùa Thu – Thu liễm – nơi kết trái, mong muốn gia đình có thêm tài lộc, con cháu thịnh vượng, thành đạt và sung túc.

Song bình (2 bình/lọ)

Nếu bàn thờ gia tiên có 2 lọ hoa, gia chủ có thể sắp xếp hai bên đối xứng và đặt mâm bồng hoa quả ở giữa trước bát hương.

Như vậy cũng không làm mất ý nghĩa tâm linh mà còn tạo nên sự cân đối và thanh mát cho bàn thờ.

Tùy kích cỡ bàn thờ và tùy nhà, phong tục tập quán và tùy công việc tâm linh mà gia chủ bày lọ hoa to nhỏ, nhiều ít. Quan trọng là đúng với phong tục tập quán và bài trí phù hợp, bắt mắt.

3. Vị trí đặt lọ hoa và một số lưu ý khi thờ cúng

Bên cạnh việc biết lọ hoa đặt bên nào trên bàn thờ gia tiên thì gia chủ cũng cần biết những lưu ý sau:

- Lọ hoa đặt bàn thờ không thể thiếu cùng với các phụ kiện: bát hương, đỉnh đồng sẽ tăng sự linh thiêng, trang trọng cho không gian thờ cúng.

- Nếu bàn thờ treo nhỏ chỉ nên dùng 1 lọ hoa và để ống hương bên đối diện.

- Nếu nhà có tủ thờ rộng thì có thể dùng lọ hoa bằng đồng lớn hơn, trang trí nhiều hơn với nguyên tắc đối xứng, cân bằng.

- Ngoài ra, gia chủ khi chọn lọ hoa không chỉ cân nhắc đến vấn đề đẹp mắt mà còn phải chú trọng sự vững chãi, an toàn, chất lượng, đồng thời bày biện sao cho cân xứng thì bàn thờ mới không bị lệch, đảm bảo giá trị tâm linh.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!