Bước sang thứ Sáu 11/5/2023: 3 con giáp này qua cơn bi cực, làm một hưởng mười, đời phất lên hương, phú quý chạm nóc

Tâm linh - Tử vi 11/05/2023 17:18

Theo tử vi 12 con giáp tháng 5/2023, đây có thể là thời điểm tốt để những con giáp này thực hiện việc quan trọng.

Tuổi Tỵ 

Tháng này, Nguyệt Lệnh rơi vào đất Lâm Quan giúp Tỵ có cơ hội thể hiện năng lực bản thân, động lực phát triển của bạn cũng trở nên rõ ràng hơn và đều là do bạn tự tạo ra. Nhân duyên tốt trong tháng cũng giúp bạn nhận được nhiều sự trợ giúp từ đồng nghiệp và trưởng bối, điều này sẽ giúp bạn bám sát mục tiêu. Hãy cứ làm việc chăm chỉ bởi bạn còn có thể tiến bộ hơn nữa.

Khả năng tăng trưởng về mặt tài chính cũng rất khả quan, song chủ yếu vẫn phải dựa vào nỗ lực và chăm chỉ của bản mệnh, chớ nên há miệng chờ sung bởi sẽ không có tiền từ trên trời rơi xuống đâu. Đầu tư cũng có khoản ra khoản vào, có dư để tiết kiệm và xoay vòng kinh doanh. Tuy nhiên, bạn vẫn có nguy cơ mất tiền như thường nếu không kiểm soát được thói quen mua sắm, tiêu xài hoang phí quá đà của mình.

Nhờ sao Bách Việt chủ về nhân duyên che chở, đời sống tình cảm của các cặp đôi lúc này cũng khá suôn sẻ, ngọn lửa tình yêu được thắp sáng trở lại. Con giáp này và người ấy có thể tiến gần hơn với những quyết định quan trọng. Nếu bản mệnh đang độc thân và đang thích một ai đó, cứ thẳng thắn đối diện với cảm xúc của mình đi thôi.

Sức khỏe của tuổi Tỵ trong tháng này về cơ bản là khá tốt, không phải lo nghĩ nhiều. Khả năng hồi phục bệnh tình cũng rất tốt nhờ sự quan tâm, chăm sóc của các thành viên trong gia đình. Ngoài ra, bản mệnh cũng nên dành nhiều thời gian hơn cho việc rèn luyện thể chất để thể trạng luôn sung sức.

Bước sang thứ Sáu 11/5/2023: 3 con giáp này qua cơn bi cực, làm một hưởng mười, đời phất lên hương, phú quý chạm nóc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Sáu ngày 12/5/2023 hôm nay, vận trình tài lộc của tuổi Hợi có nhiều khởi sắc. Con giáp này biết cách làm những gì để có nguồn thu nhập tốt hơn và giờ là lúc bản mệnh được hưởng thành quả. Hãy chi tiêu thông minh và có kế hoạch hợp lý để sau không phải lo lắng quá nhiều vì vấn đề tiền bạc.

Vận trình sự nghiệp cũng có quý nhân nâng đỡ nên công danh cũng theo đó mà khởi phát. Nhìn chung con giáp này sẽ có cơ hội thể hiện được tài năng, tạo tiền đề phát triển cho tương lai, đường thăng tiến cũng nhờ vậy mà mở rộng vô cùng.

Tuy nhiên, vận trình tình cảm của con giáp này lại chưa được suôn sẻ. Đôi khi đừng quá so đo trong tình yêu, cứ nghe con tim mách bảo và đưa ra lựa chọn phù hợp cho mình. Càng suy nghĩ đôi khi sẽ lại càng sai lầm.

Giờ tốt trong ngày: 5h - 7h

Quý nhân phù trợ: Mùi, Mão

Bước sang thứ Sáu 11/5/2023: 3 con giáp này qua cơn bi cực, làm một hưởng mười, đời phất lên hương, phú quý chạm nóc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Tử vi hôm nay ngày 12/5/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần hôm nay công việc thăng quan tiến chức. 

Công việc: Trong công việc người tuổi Dần hôm nay thuận lợi đủ đường, công việc thăng quan tiến chức, được nhiều người ủng hộ.

Tình duyên: Người tuổi Dần tình cảm của bạn có rắc rối do người khác xen vào cuộc tình giữa bạn và đối phương.  

Tài lộc: Mức lương gia tăng, thu nhập khủng.   

Bước sang thứ Sáu 11/5/2023: 3 con giáp này qua cơn bi cực, làm một hưởng mười, đời phất lên hương, phú quý chạm nóc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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