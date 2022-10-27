Bước sang tháng 11: Vận mệnh 3 con giáp tỏa sáng như kim cương, chạm đâu cũng thành vàng, may mắn bám riết không buông, đắc tài đắc lộc

Theo tử vi có viết, sang tháng 11 tới đây sẽ là thời gian phát tài phát lộc của những con giáp có tên trong danh sách dưới đây.

Tuổi Thìn Vận may của người tuổi Thìn rất vượng khi sang tháng 11/2022. Theo đó, họ sẽ liên tục gặp chuyện tốt lành, hào quang sáng chói. Vốn là những người thông minh, tài năng nên chỉ cần một chút cố gắng nữa người tuổi Thìn chắc chắn sẽ gặt hái được những thành công đáng ngưỡng mộ. Tử vi học có nói, thời gian này cũng là thời kỳ mà vận may của họ bùng nổ bất ngờ. Những xui rủi cũng tự chấm dứt, vận đỏ lại kéo về. Đặc biệt, theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Thìn là 1 trong 3 con giáp có thể nhận được lộc trời.

Vận may của người tuổi Thìn rất vượng khi sang tháng 11/2022 - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Dần Theo các chuyên gia phong thủy, trong tháng 11, tuổi Dần sẽ thăng hoa liên tục. Những người làm về kinh doanh hầu như đầu tư vào dự án nào cũng có lãi, những người làm trong các lĩnh vực khác cũng sẽ dễ được tăng lương hoặc thăng chức, đem lại nguồn thu nhập cao bất ngờ. Tuổi Dần nên tin vào trực giác của họ vì rất có thể nó sẽ giúp họ nhận được những khoản lộc trời cho mà chưa bao giờ họ dám mơ tới. Duy chỉ có một điều cần lưu ý là sau khi kiếm được nhiều tiền, người tuổi Dần cần phải tiết kiệm hoặc tái đầu tư thì mới giúp đồng tiền được sinh lời, chớ tiêu pha quá đà.

Theo các chuyên gia phong thủy, trong tháng 11, tuổi Dần sẽ thăng hoa liên tục - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Mùi Tử vi dự đoán, sang tháng 11/2022, tuổi Mùi sẽ được thần tài ưu ái, trợ giúp hết sức trên con đường kiếm ăn, làm giàu với những cơ hội tốt đẹp mà không phải ai muốn cũng có được. Mọi sự của con giáp này đều vô cùng thuận lợi, suôn sẻ, hầu như làm gì cũng thành công rực rỡ, kiếm được những khoản tiền mơ ước. Tuy nhiên, tuổi Mùi cũng nên cân nhắc việc kiếm được nhanh, tiêu cũng chóng nên lời khuyên là Mùi nên biết phân chia nguồn tiền để chi tiêu cho hợp lý. Song vẫn luôn phải có một khoản dành để tiết kiệm dự phòng và một khoản tái đầu tư để giữ cho lợi nhuận được duy trì lâu dài. Tử vi dự đoán, sang tháng 11/2022, tuổi Mùi sẽ được thần tài ưu ái, trợ giúp hết sức trên con đường kiếm ăn, làm giàu với những cơ hội tốt đẹp mà không phải ai muốn cũng có được - Ảnh minh họa: Internet (*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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