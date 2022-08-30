Bước sang mùng 5 tháng 8 âm lịch, Thần Tài trải thảm đỏ, 3 con giáp sở hữu phúc lộc vô biên, tiền bạc thăng hoa, sự nghiệp thăng tiến vượt cấp, tài lộc dồi dào, vận trình suôn sẻ đủ đường

Tâm linh - Tử vi 30/08/2022 12:32

Tử vi ngày mai (mùng 5/8 âm lịch) có tới 3 con giáp may mắn được Thần Tài trải thảm đỏ, vượng đường làm ăn, tài lộc vượng phát, sở hữu nhiều tài sản lớn, đất đai nhà cửa, xe hơi cùng lúc có đủ.

Tuổi Dần

Tài lộc của người tuổi Dần có dấu hiệu khởi sắc trong thời gian tới đây, cụ thể chỉ cần con giáp này biết cách mở rộng được vòng tròn giao thiệp thì bạn sẽ kết thân được với nhiều người tài giỏi. Dần có thể nhờ những mối quan hệ ấy mà dễ dàng tìm thấy mối làm ăn tốt, gián tiếp tăng thu nhập ngoài luồng.

Tử vi dự đoán bước sang ngày mai (5/8 âm lịch) chính là thời điểm thích hợp nhất để cho người tuổi Dần có thể tiến xa hơn nữa trong con đường phát triển sự nghiệp của mình. Thời gian này Dần sẽ tiếp xúc với nhiều lãnh đạo cấp cao, nếu lọt vào mắt xanh của họ thì cơ hội được thăng chức, tăng lương chẳng còn xa xôi nữa.

Chưa hết, trong giai đoạn này những người làm trong lĩnh vực bất động sản, lâm nghiệp cũng phát triển thuận lợi, nhưng sẽ phải chịu nhiều áp lực hơn. Các dự án đầu tư kinh doanh từ trước vốn đang rơi vào tình thế ''ngàn cân treo sợi tóc'' thì nay với việc được quý nhân chỉ đường dẫn lối không những lấy lại được số vốn ban đầu mà còn đem về một khoản tiền khủng cho con giáp này. 

con giap 1
Tử vi dự đoán bước sang ngày mai (5/8 âm lịch) chính là thời điểm thích hợp nhất để cho người tuổi Dần có thể tiến xa hơn nữa trong con đường phát triển sự nghiệp của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp bước sang mùng 5 tháng 8 âm lịch cuộc sống của người tuổi Thìn sẽ thay đổi theo chiều hướng tích cực, từ sự nghiệp, tài vận đến đời sống tình cảm đều bước lên một tầm cao mới. Thời gian này có thể coi như là bước đệm tạo sự nhảy vọt cho con giáp này để đón đầu thành công trong sự nghiệp và giàu có về tiền bạc.

Cụ thể, sắp tới đây Thìn sẽ gặp được cơ hội tuyệt vời giúp thay đổi cục diện hiện tại. Bạn vốn thông minh, tài giỏi, nên khi gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa và biết phát huy khả năng của mình thì nhất định sẽ có được cuộc sống viên mãn.

Thời gian tới chỉ cần bản thân Thìn làm việc thật chăm chỉ và nỗ lực từng ngày, họ nhất định sẽ gặt hái được nhiều thành công, có người còn lên đến đỉnh cao vào cuối năm 2022. Ngoài ra với việc được thần tài cũng chiếu cố, con đường làm ăn của con giáp này cũng vô cùng vượng phát, sở hữu khối tài sản mơ ước khiến người người ganh tị. 

con giap 2
Theo tử vi 12 con giáp bước sang mùng 5 tháng 8 âm lịch cuộc sống của người tuổi Thìn sẽ thay đổi theo chiều hướng tích cực, từ sự nghiệp, tài vận đến đời sống tình cảm đều bước lên một tầm cao mới. Thời gian này có thể coi như là bước đệm tạo sự nhảy vọt cho con giáp này để đón đầu thành công trong sự nghiệp và giàu có về tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân bẩm sinh đã thông minh, lanh lợi và nhanh nhẹn như những chú khỉ. Họ giỏi giao tiếp và có thể kết bạn với bất kỳ ai. Bạn cũng biết đến là mẫu người kiên trì, kiên định với mục tiêu mà mình đã đặt ra. Vì vậy, Thân được nhiều người đồng nghiệp tôn trọng mà quý mến. 

Bước sang mùng 5 tháng 8 âm lịch này con đường hậu vận của người tuổi Thân sẽ gặp nhiều may mắn, công việc dần khởi sắc. Thân vượt qua được khó khăn, từng bước vươn lên trong công việc. Trong thời gian này, con giáp tuổi Thân còn có thể gặp cơ hội để làm ăn phát tài hoặc thăng quan, tiến chức. Nếu làm kinh doanh cũng ký được những hợp đồng quan trọng, lời nhuận nhờ đó cũng tăng lên.

Có thể nói, giai đoạn tới đây sẽ là mốc thời gian cực vượng với bản mệnh vì vậy đừng để đánh rơi cơ hội của mình nhé. 

con giap 3
Trong thời gian này, con giáp tuổi Thân còn có thể gặp cơ hội để làm ăn phát tài hoặc thăng quan, tiến chức. Nếu làm kinh doanh cũng ký được những hợp đồng quan trọng, lời nhuận nhờ đó cũng tăng lên - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Trúng số độc đắc vào 11h trưa mai (31/8/2022), Thần Tài xua đuổi vận xui, 3 con giáp đón nhận tài lộc rực rỡ, sự nghiệp thành công xuất sắc, tài lộc hanh thông, cuộc sống phất lên giàu sang phú quý khó ai sánh bằng

Trúng số độc đắc vào 11h trưa mai (31/8/2022), Thần Tài xua đuổi vận xui, 3 con giáp đón nhận tài lộc rực rỡ, sự nghiệp thành công xuất sắc, tài lộc hanh thông, cuộc sống phất lên giàu sang phú quý khó ai sánh bằng

Theo tử vi 12 con giáp đúng 11h trưa mai (31/8/2022) có 3 con giáp may mắn được Thần Tài xua đuổi vận xui, phát tài phát lộc nhanh chóng, sự nghiệp hanh thông làm gì cũng gặp may mắn.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi 12 con giáp Tử vi con giáp may mắn con giáp tử vi 5/8 âm lịch tử vi tháng 8 âm lịch tử vi 3 con giáp giàu sang tử vi ngày mới

TIN MỚI NHẤT

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Dinh dưỡng 1 giờ 6 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 6 giờ 36 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 7 giờ 6 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 6 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 7 giờ 36 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 8 giờ 6 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa