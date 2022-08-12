Bước qua thời khắc đầu tiên tháng 8 âm lịch, 3 con giáp gặp thời vận tốt, ‘dứt tình’ với xui xẻo, mạnh dạnh chớp lấy may mắn, tiền tài nằm gọn trong tay, dư của ăn của để, thành công vô đối

Tâm linh - Tử vi 12/08/2022 11:29

Tham khảo bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào may mắn vào tháng 8 âm lịch nhé!

Bước qua thời khắc đầu tiên tháng 8 âm lịch, 3 con giáp gặp thời vận tốt, ‘dứt tình’ với xui xẻo, mạnh dạnh chớp lấy may mắn, tiền tài nằm gọn trong tay, dư của ăn của để, thành công vô đối - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Hợi

Theo các chuyên gia phong thủy, năm nay là năm tuổi của những người tuổi Hợi chính là con giáp gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Đặc biệt là tử vi trong tháng 8 âm lịch sắp tới những người tuổi Hợi sẽ là con giáp hô mưa gọi gió, làm đâu trúng đó tiền bạc cứ thi nhau chảy vào túi khiến cuộc sống của bạn cực kỳ viên mãn.

Do những người tuổi Hợi được Thần tài ưu ái, bù đắp lại cho những khó khăn họ gặp phải vào khoảng thời gian giữa năm nay. Tuổi Hợi sẽ những cơ hội thuận lợi trong công việc, do đó, muốn có một cuộc sống sung túc, dư dả mà nhiều người ao ước, tuổi Hợi nhất định phải biết nắm bắt thật tốt.

Tuổi Sửu

Trong thời gian tới đặc biệt là trong tháng 8 âm lịch, tuổi Mão là 1 trong những con giáp có cát tinh chiếu rọi nên cuộc sống của họ cũng trở nên suôn sẻ, hanh thông bất ngờ.

Với sự xuất hiện của sao Phúc Đức, tuổi Sửu được bảo vệ trước những rủi ro, nhất là về mặt sức khỏe. Được quý nhân trợ giúp, công việc của họ dần thu được kết quả tốt. Cứ nỗ lực không ngừng, tuổi Sửu nhất định sẽ có đạt được nhiều thành công.

Những người tuổi Sửu không chỉ may mắn trên con đường công danh tài lộc mà đường tình duyên hết sức thuận lợi đào hoa. Nếu còn độc thân thì người tuổi Sửu có thể tìm thấy một nửa đích thực của mình. Với những người có đôi có cặp thì cuộc sống càng thêm phần gắn bó viên mãn hạnh phúc.

Tuổi Mão

Trong tháng 8 âm lịch này tuổi Mão là 1 trong những con giáp gặp nhiều may mắn nhất, trong đó về mặt sự nghiệp, dường như được tiếp thêm sức mạnh, tìm được động lực làm việc và phát huy được hết khả năng của mình. Do đó, những thành quả họ nhận được cũng rất đáng ngưỡng mộ.

Những người tuổi Mão càng chăm chỉ bao nhiêu thì thành tựu mà những chú mèo thu về càng thăng hoa rủng rỉnh bấy nhiêu. Những nỗ lực của người tuổi Mão sẽ được đền đáp vô cùng xứng đáng khiến ai cũng phỉa nể phục năng lực và tài hoa của bạn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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