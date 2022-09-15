Bước qua ngày mai ngày 16/9, Thần Tài chỉ lối cho 3 con giáp hái ra tiền, trúng số độc đắc dễ như chơi, ôm vàng dát bạc đầy người, thu nhập tăng gấp đôi lợi tức, tiền vào thơm phức

Tâm linh - Tử vi 15/09/2022 23:35

Tử vi dự đoán bước qua ngày mai ngày 16/9, 3 tuổi dưới đây có những bước tiến tương đối lớn trong cuộc sống và sự nghiệp.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi ngày mai ngày 16/912 con giáp, có thể nói đây là thời điểm mà người tuổi Ngọ “hên” cả về tình và tiền. 

Tử vi dự báo bước qua ngày mai ngày 16/9, được Chính Tài hỗ trợ mạnh mẽ, Thiên Đức mang tới vận quý nhân vượng, những chú Ngựa đã không quyết làm thì thôi, quyết làm rồi việc gì cũng thành công vượt trội. Đề xuất tăng lương hay mức thưởng, mức hoa hồng trong tuần là điều hiển nhiên. Thậm chí, bạn không chủ động đề xuất, lãnh đạo cũng cân nhắc và tăng lương để khích lệ tinh thần phấn đấu của bạn.  

Bước qua ngày mai ngày 16/9, Thần Tài chỉ lối cho 3 con giáp hái ra tiền, trúng số độc đắc dễ như chơi, ôm vàng dát bạc đầy người, thu nhập tăng gấp đôi lợi tức, tiền vào thơm phức - Ảnh 1
Tửu vi dự báo, bước qua ngày mai ngày 16/9, tuổi Ngọ ôm vàng dát bạc đầy người, thu nhập tăng gấp đôi lợi tức, tiền vào thơm phức. (Ảnh minh họa: Internet)

Thế mới nói, bước qua ngày mai ngày 16/9 tuổi Ngọ rất dễ được Thần Tài “gõ cửa”, tiền về túi như thác đổ. Có điều, nhiều tiền trong tay đôi khi lại gây cho bạn khá nhiều phiền toái. Nếu có ai đề nghị vay mượn tiền bạc, hãy tìm lý do hợp lý để từ chối khéo nhé. Tuổi Ngọ vốn hào phóng, thích sẻ chia. Tuy nhiên, nên “chọn mặt gửi vàng”, tránh tình trạng tiền một đi không trở lại. 

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, bước qua ngày mai ngày 16/9 con đường hậu vận của người tuổi Thân diễn ra vô cùng thuận lợi khi có Thiên Ấn và Chính Ấn chiếu mệnh, tuổi Thân có cơ hội gặp gỡ quý nhân, được cấp trên nâng đỡ nên công việc tiến triển thuận lợi hơn nhiều. Nếu quyết tâm cố gắng, bạn sẽ gặt hái được nhiều thành công ngoài dự kiến.

Bước qua ngày mai ngày 16/9, Thần Tài chỉ lối cho 3 con giáp hái ra tiền, trúng số độc đắc dễ như chơi, ôm vàng dát bạc đầy người, thu nhập tăng gấp đôi lợi tức, tiền vào thơm phức - Ảnh 2

Phương diện tài chính phát triển rực rỡ đặc biệt vào thời điểm tới đây, điều đó cho thấy mọi công lao của bạn đều sẽ được đền đáp xứng đáng. Người làm công ăn lương được cấp trên đề bạt thăng chức, tăng lương, trong khi đó người làm ăn kinh doanh được quý nhân nâng đỡ nên các dự án kinh doanh phát triển vèo vèo mang về khoản lợi nhuận kếch xù cho con giáp này.

Tuổi Dậu

Bước qua ngày mai ngày 16/9, cuộc sống và sự nghiệp của tuổi Tuất sẽ có những bước tiến tương đối lớn, đáp lại sự mong mỏi và ủng hộ của những người xung quanh dành cho bạn. Người làm công ăn lương thì cơ hội thăng tiến rộng mở. 

Người làm chăn nuôi, trồng trọt thì mùa màng bội thu, sản phẩm bán được giá cao. Thu nhập tăng cao giúp tinh thần của người tuổi Dậu phấn chấn, tràn đầy nhiệt huyết cho những công việc, dự án sắp tới.

Bước qua ngày mai ngày 16/9, Thần Tài chỉ lối cho 3 con giáp hái ra tiền, trúng số độc đắc dễ như chơi, ôm vàng dát bạc đầy người, thu nhập tăng gấp đôi lợi tức, tiền vào thơm phức - Ảnh 3
Bước qua ngày mai ngày 16/9, Thần Tài chỉ lối cho tuổi Dậu hái ra tiền, trúng số độc đắc dễ như chơi, ôm vàng dát bạc đầy người. (Ảnh minh họa: Internet)

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiêm.

Thần Tài thiên vị, 3 con giáp tài vận khởi sắc, trúng số độc đắc vào đầu giờ chiều, vét sạch vận may, phất lên làm giàu, đổi đời trong một nốt nhạc đúng vào ngày mai thứ Sáu (16/9)

Thần Tài thiên vị, 3 con giáp tài vận khởi sắc, trúng số độc đắc vào đầu giờ chiều, vét sạch vận may, phất lên làm giàu, đổi đời trong một nốt nhạc đúng vào ngày mai thứ Sáu (16/9)

Tử vi dự báo đúng vào ngày mai thứ Sáu (16/9), 3 con giáp tài lộc hanh thông, trúng số bất ngờ, có phúc làm giàu, vận trình thăng hoa, công danh rực sáng.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi Tâm linh tử vi Bước qua ngày mai ngày 16/9 Thần Tài chỉ lối cho 3 con giáp hái ra tiền trúng số độc đắc dễ như chơi Tử vi dự đoán bước qua ngày mai ngày 16/9

TIN MỚI NHẤT

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Đang lái xe giữa đêm, người đàn ông tá hỏa phát hiện rắn độc dài 2 m trong xe máy

Đang lái xe giữa đêm, người đàn ông tá hỏa phát hiện rắn độc dài 2 m trong xe máy

Video 55 phút trước
Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Video 1 giờ 55 phút trước
Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Video 2 giờ 55 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng