Theo tử vi ngày mai ngày 16/912 con giáp, có thể nói đây là thời điểm mà người tuổi Ngọ “hên” cả về tình và tiền.

Thế mới nói, bước qua ngày mai ngày 16/9 tuổi Ngọ rất dễ được Thần Tài “gõ cửa”, tiền về túi như thác đổ. Có điều, nhiều tiền trong tay đôi khi lại gây cho bạn khá nhiều phiền toái. Nếu có ai đề nghị vay mượn tiền bạc, hãy tìm lý do hợp lý để từ chối khéo nhé. Tuổi Ngọ vốn hào phóng, thích sẻ chia. Tuy nhiên, nên “chọn mặt gửi vàng”, tránh tình trạng tiền một đi không trở lại.

Tử vi dự báo bước qua ngày mai ngày 16/9, được Chính Tài hỗ trợ mạnh mẽ, Thiên Đức mang tới vận quý nhân vượng, những chú Ngựa đã không quyết làm thì thôi, quyết làm rồi việc gì cũng thành công vượt trội. Đề xuất tăng lương hay mức thưởng, mức hoa hồng trong tuần là điều hiển nhiên. Thậm chí, bạn không chủ động đề xuất, lãnh đạo cũng cân nhắc và tăng lương để khích lệ tinh thần phấn đấu của bạn.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, bước qua ngày mai ngày 16/9 con đường hậu vận của người tuổi Thân diễn ra vô cùng thuận lợi khi có Thiên Ấn và Chính Ấn chiếu mệnh, tuổi Thân có cơ hội gặp gỡ quý nhân, được cấp trên nâng đỡ nên công việc tiến triển thuận lợi hơn nhiều. Nếu quyết tâm cố gắng, bạn sẽ gặt hái được nhiều thành công ngoài dự kiến.

Phương diện tài chính phát triển rực rỡ đặc biệt vào thời điểm tới đây, điều đó cho thấy mọi công lao của bạn đều sẽ được đền đáp xứng đáng. Người làm công ăn lương được cấp trên đề bạt thăng chức, tăng lương, trong khi đó người làm ăn kinh doanh được quý nhân nâng đỡ nên các dự án kinh doanh phát triển vèo vèo mang về khoản lợi nhuận kếch xù cho con giáp này.

Tuổi Dậu

Bước qua ngày mai ngày 16/9, cuộc sống và sự nghiệp của tuổi Tuất sẽ có những bước tiến tương đối lớn, đáp lại sự mong mỏi và ủng hộ của những người xung quanh dành cho bạn. Người làm công ăn lương thì cơ hội thăng tiến rộng mở.

Người làm chăn nuôi, trồng trọt thì mùa màng bội thu, sản phẩm bán được giá cao. Thu nhập tăng cao giúp tinh thần của người tuổi Dậu phấn chấn, tràn đầy nhiệt huyết cho những công việc, dự án sắp tới.

Bước qua ngày mai ngày 16/9, Thần Tài chỉ lối cho tuổi Dậu hái ra tiền, trúng số độc đắc dễ như chơi, ôm vàng dát bạc đầy người. (Ảnh minh họa: Internet)

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiêm.