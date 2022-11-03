Bước qua ngày hôm nay (3/11/2022), vận xui qua đi, may mắn kéo tới như vũ bão, 3 con giáp đón nhận quà bất ngờ, tiền tài bày ra trước mắt, bản mệnh rung đùi đếm tiền, phú quý hơn người

Theo tử vi hàng ngày mới 12 con giáp , thứ Sáu ngày 4/11/2022, tuổi Dậu khá quyết đoán, dám nghĩ dám làm, nhờ thế mà những cơ hội kinh doanh trước mắt đều được con giáp này tóm gọn trong tay, không để lỡ thời cơ phát tài hiếm có khó tìm. Bản mệnh tin vào trực giác của mình và dũng cảm đầu tư.

Vận trình tình cảm của tuổi Dậu được quý nhân che chở, người độc thân có thể bất ngờ gặp tiếng sét ái tình với đối tượng không giống như mẫu hình lý tưởng của mình. Tình yêu là thế, duyên phận đến lúc nào không hay. Đôi khi sự sắp xếp ông trời nên chúng ta không nên áp đặt suy nghĩ của mình với một hình mẫu lý tưởng nào cả.

Tình hình tài chính ở mức khá, tuổi Dậu nên giữ vững phong độ trong công việc. Bạn cần phải học cách tiết kiệm và giữ chặt tiền trong túi. Điều này đồng nghĩa với việc bạn có thể phải mua những đồ “cũ người mới ta” như xe cộ hay ăn cơm nhà nhiều hơn là ra hàng quán.

Tình hình tài chính ở mức khá, tuổi Dậu nên giữ vững phong độ trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ ngày mai có nhiều bước tiến mới trong công việc. Khát vọng giúp bạn gạt bỏ mọi trở ngại trên bước đường bạn tiến đến thành công. Nếu bạn không có sự khát khao để thành công, không có sự khát khao để hạnh phúc thì bạn không thể có động lực để đạt được những điều này.

Tài vận khởi sắc, tuổi Tỵ nên nắm lấy những cơ hội đang chờ đón mình. Với ai có máu kinh doanh và muốn làm giàu thì bán hàng online là lựa chọn không tồi. Nếu bạn chưa có vốn để bán hàng thì có thể bắt đầu với hình thức cộng tác viên nhận hoa hồng trên từng đơn bán được.

Mão Tỵ bán hợp mang về may mắn cho tuổi Tỵ, cả phương diện tình duyên và tài lộc đều thăng hoa rực rỡ, may mắn ngập tràn. Con giáp này có nhiều thời gian dành cho gia đình, quan tâm chăm sóc lẫn nhau, không chỉ về thể chất mà còn cả về tinh thần nữa.

Mão Tỵ bán hợp mang về may mắn cho tuổi Tỵ, cả phương diện tình duyên và tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Chính Ấn trợ mệnh cho vận trình sự nghiệp của người tuổi Thìn trong ngày thứ 6 này. Với khả năng của mình, bạn sớm khẳng định được vị thế của bản thân trong tập thể. Những phát hiện mới mẻ của bạn nhận được không ít sự tán thưởng của đồng nghiệp và mọi người xung quanh.

Tuổi Thìn gặp ngày nhị hợp nên tìm kiếm cho mình một cơ hội kiếm tiền mới. Nếu bản mệnh dám nghĩ dám làm và nắm bắt những xu hướng mới dù nó không thuộc sở trường của mình nhưng cũng có thể mở ra những lợi ích bất ngờ. ngày mai, bạn nên quan tâm tới tình hình tài chính và thận trọng bởi trong ngày có điềm báo báo mất của.

Chính Ấn trợ mệnh cho vận trình sự nghiệp của người tuổi Thìn trong ngày thứ 6 này - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo