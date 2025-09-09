Bồ Tát độ trì cho 3 con giáp từ gà hóa phượng trong 10 ngày tới, vạn sự hanh thông, trăm sự thuận lợi, lắm vàng nhiều của

Trong 10 ngày tới, Thiên Quan khiến cho tuổi này mệt mỏi vì công việc, không có thời gian nghỉ ngơi, lúc nào cũng trong tình trạng đầu tắt mặt tối. Tiền bạc lại may mắn nhờ Tam Hợp cục trợ vận. Bản mệnh không phải là con giáp lười biếng, ham ăn chơi hơn ham làm, vì thế nên lúc khó khăn vẫn có tiền để xoay xở.

Đường tình duyên cũng có dấu hiệu tiến triển tốt đẹp khi mà tình cảm bạn trao đi được người ấy đón nhận. Đối với các cặp đôi thì nên san sẻ việc nhà với nhau nhiều hơn, đừng để nửa kia làm một mình, như thế thì tình cảm gia đình mới đi lên được.

Trong 10 ngày tới, Thiên Tài che chở, con đường tài lộc của người tuổi Tuất cực kì hanh thông. Bạn nhanh nhạy nắm bắt các cơ hội nên tiền nhanh chóng đổ về đầy túi. Bạn không cần quá vất vả mà vẫn dư dả so với đối thủ cạnh tranh. Người làm lãnh đạo có con mắt tinh đời nên đưa ra những quyết định đúng đắn dẫn lối cho tập thể.

Ảnh minh họa: Internet

Phương diện tình cảm nhìn chung không có nhiều biến động. Nếu có thời gian rảnh, bạn và người ấy nên tìm cách hâm nóng tình cảm với nhau, đừng để quan hệ đôi bên dần trở nên tẻ nhạt.

Con giáp tuổi Ngọ

Trong 10 ngày tới, có Thiên Ấn hỗ trợ nên tuổi Ngọ có cơ hội thể hiện năng lực trong công việc. Bạn đang được ưu ái, hãy chuyên tâm vào mọi nhiệm vụ được giao phó để đạt được kết quả như mong đợi, chứng tỏ bản thân trong lĩnh vực mình theo đuổi nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Cuối cùng bạn cũng thở phào nhẹ nhõm vì đã vượt khó, mở ra giai đoạn thăng hoa. Đặc biệt, nếu bản mệnh thời gian vừa qua càng chăm làm việc thiện, càng được tổ tiên phù hộ, tránh được tiểu nhân và chuyện thị phi không đáng có.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!