Bắt đầu từ ngày 3/2/2022, những con giáp 'số hưởng' sau nhận lộc trời ban, tiền tài tình duyên đều viên mãn thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 02/02/2022 06:20

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ nhận lộc trời ban, tiền tài tình duyên đều viên mãn thăng hoa.

Tuổi Sửu

Thời gian tới, con giáp may mắn này cát khí vượng, tài vận vượng phát. Do đó, bạn nên tận dụng thời điểm này để kiếm tiền. Trên phương diện sự nghiệp, dù bạn sẽ phải vượt qua khó khăn để gặt hái thành công, song với tinh thần lạc quan, tích cực, chẳng điều gì có thể cản được bước chân bạn. Ngoài ra, nhờ quan hệ rộng rãi, bạn được giới thiệu cho nhiều mối khách hàng triển vọng. Thái độ phục vụ tốt và giữ chữ tín cũng là yếu tố giúp bạn níu chân khách hàng quen thuộc.

Trong vấn đề tình cảm, con giáp này có phần hanh thông, suôn sẻ hơn trước. Nhờ vậy mà bản mệnh luôn cảm thấy thoải mái và dễ thở hơn nhiều. Những mâu thuẫn trước đó được tháo gỡ, các cặp vợ chồng vui vẻ, hòa thuận bên nhau.

con giap may man
Ảnh: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu bẩm sinh rất bình tĩnh và lý trí, và có nghị lực hướng về phía trước trong mọi việc. Trong thời goan tới, do được quý nhân "may mắn", chẳng những được dịp trổ tài mà còn được đánh giá cao, phú quý, định mệnh thành công trong sự nghiệp.

Chuyện tình cảm có những dấu hiệu phát triển đáng mừng khi lứa đôi ngày một xích lại gần nhau hơn. Nhờ có Tam Hội tác động mang tới nhân duyên tốt đẹp để bạn có thể gặp gỡ người nào đó, nếu không thì cũng là cuộc gặp những người thân trong gia đình. 

con giap may man 1
Ảnh: Internet

Tuổi Hợi

Sắp tới đây, bất kể làm việc gì tuổi Hợi cũng dễ thành công, bạ sẽ xây được nền tảng và mạng lưới phù hợp để phát triển, ngoài ra còn có cơ hội kiếm nhiều tiền, giàu có và hạnh phúc hơn, thậm chí còn trở thành đại gia không chừng. Đặc biệt trong việc đưa đón quý nhân, có vô số quý nhân phù trợ. Một số sẽ cho họ những lời khuyên có giá trị, trong khi những người khác sẽ giúp họ giải quyết vấn đề. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ trong suốt tháng mà không gặp bất kỳ rắc rối nào.

Trên phương diện tình cảm, có Thái Dương cát tinh nâng đỡ, nhân duyên của người khác giới khá vượng. Bạn có thể gây ấn tượng với ai đó ngay từ cái nhìn đầu tiên. Với những người có đôi có cặp, bạn được nửa kia bao dung, tha thứ cho nhiều khuyết điểm. Ngoài ra, bạn nên nghĩ đến cảm nhận của người ấy nhiều hơn trước khi nói hoặc làm bất cứ việc gì.

con giap may man 3
Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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