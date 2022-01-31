Bắt đầu từ Mùng 1 đến mùng 7 Tết, những con giáp sau sẽ nhận nhiều phúc khí đất trời, phát lộc phát tài, tình duyên ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 31/01/2022 09:45

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ nhận nhiều phúc khí đất trời, phát lộc phát tài, tình duyên ngập tràn.

Tuổi Dần

Con giáp may mắn này sẽ được thần tài chiếu cố nồng hậu. Từ giai đoạn này đến cuối năm, bạn làm gì cũng thuận lợi, suôn sẻ. Đối với những người đầu tư kinh doanh, thì đây là lúc cần mạnh dạn phát huy mọi thế mạnh để có thể xây dựng cuộc sống viên mãn đủ đầy. Thêm vào đó, bạn liên tiếp giành được những thành công bất ngờ trên con đường sự nghiệp, thậm chí là đạt được đỉnh cao danh vọng, thành tích làm việc xuất sắc khiến ai cũng phải ngưỡng mộ.

Ngoài ra, chuyện yêu đương của bạn cũng sẽ gặp nhiều may mắn. Tính cách hài hước, cởi mở giúp bạn dễ dàng thu hút sự chú ý từ mọi người xung quanh. Người độc thân khi tham gia vào các hoạt động tập thể sẽ dễ tìm được người yêu lý tưởng của mình. 

con giap may man
Ảanh: Internet

Tuổi Sửu

Sự nghiệp của những người thuộc con giáp này ngày càng lên như diều gặp gió, vô cùng suôn sẻ và thuận lợi. Bởi vì công viêc thuận lợi, tài chính nhờ thế mà dồi dào hơn. Đồng thời, cuộc sống tương lai cuối cùng cũng qua, có thu hoạch, sau bao vất vả, những ngày tới sẽ gặp vận may, tiền bạc không tồi, thiên thu vô số, của cải trong nhà không giới hạn.

Vận đào hoa con giáp này vô cùng phơi phới, người độc thân nhanh chóng tìm được nửa kia phù hợp với mình. Nếu đã thấy rung động với ai, bạn nên tích cực chủ động hơn. Với các cặp vợ chồng, hai người có thể tìm cách hâm nóng tình cảm, quan tâm, trò chuyện với nhau nhiều hơn để quan hệ thêm gắn kết. 

con giap may man 1
Ảanh: Internet

Tuổi Hợi

Con giáp này sẽ gặp nhiều may mắn với sự trợ giúp của các cát tinh, tài vận ngày càng lên cao, đặc biệt là các khoản thu nhập nguồi luồng, nghề tay trái. Bạn có thể tranh thủ làm một số công việc phụ hoặc công việc bán thời gian thích hợp vào thời điểm này, nhất định sẽ thu về lợi nhuận bất ngờ. Vậy nên một khi có cơ hội kiếm tiền, bạn hãy lập tức tận dụng và nắm bắt kịp thời.

Về phương diện tình cảm, với những người độc thân, bạn cần chủ động để thể hiện tình cảm của bản thân với đối tượng mà mình yêu thích. Việc dũng cảm theo đuổi tình cảm sẽ giúp cho bạn có được cơ hội và sự chủ động thể hiện với người ấy. Với những bạn đã có đôi có cặp thì cả hai sẽ rất gắn bó và gần gũi bên cạnh nhau.

con giap may man 2
Ảanh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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