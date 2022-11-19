Không phải là con giáp này không tài giỏi nhưng xung quanh họ luôn có kẻ ghen ghét với thành công mà Tỵ có được nên hay hãm hại họ.

Người tuổi Tỵ quả thực đã có 1 khoảng thời gian khá khó khăn trong quá khứ, họ gặp đủ chuyện xui xẻo ngoài ý muốn. Tiền bạc không dễ kiếm, tiền thu vào có khi chẳng đủ để bù lại cho tiền đã chi ra.

Theo tử vi 12 con giáp đúng 17h ngày mai 20/11, con đường hậu vận của người tuổi Sửu diễn ra tương đối thuận lợi, Sửu có nhiều cơ hội làm ăn và phát triển. Dù làm công ăn lương hay kinh doanh buôn bán, họ đều có cơ hội nhận về nhiều tài lộc.

Tuy nhiên, mọi thứ sẽ được thay đổi trong khoảng thời gian tới đây. Đặc biệt đúng 17h chiều mai (20/11/2022) tử vi cho biết, hậu vận của tuổi Tỵ sẽ có những biến chuyển bất ngờ trong cuộc sống của mình. Về phương diện tài lộc con giáp này dần có sự khởi vượng, ngoài ra con giáp may mắn này còn được Phật Phổ Hiền Bồ Tát hộ mệnh. Mang mặt Phật Bản Mệnh Phổ Hiền Bồ Tát bên mình tựa như có lá bùa may mắn trong tay. Giúp thân chủ an nhiên tự tại trong cuộc sống, phát huy tối đa năng lực trong công việc để tiến tới thành công.

Ngoài công việc chính, đây chính là thời điểm con giáp may mắn này, có được cơ hội làm ăn thêm. Nếu biết nắm bắt thì tuổi Sửu sẽ ngồi trên đống tiền, không còn lo lắng chuyện tài chính trong thời gian tới. Những người này có đầu óc khá nhạy bén, vì thế họ giỏi trong việc kinh doanh. Với con mắt nhìn xa trông rộng, tuổi Tỵ dễ dàng có những phán đoán chính xác về nhu cầu thị trường, từ đó xác định mặt hàng mình cần phải phát triển.

Đặc biệt, trong thời gian này bản mệnh được cát tinh chiếu mệnh nên bao khó khăn trắc trở trước đây đều vượt qua. Cuộc sống hạnh phúc bên cạnh gia đình và người thân.

Ngoài công việc chính, đây chính là thời điểm con giáp may mắn này, có được cơ hội làm ăn thêm. Nếu biết nắm bắt thì tuổi Sửu sẽ ngồi trên đống tiền, không còn lo lắng chuyện tài chính trong thời gian tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Trong những tháng cuối cùng của năm 2022, người tuổi Hợi đã bước sang một con đường mới nhiều khởi sắc hơn so với những năm trước. Bạn sẽ không còn bế tắc, khó khăn và ảm đạm nữa. Thay vào đó chính là có cơ hội tốt trong việc kinh doanh, thăng tiến, đời sống gia đạo cũng êm ấm, nhẹ nhàng hơn. Tuy nhiên với những chuyện đại sự bạn cũng cần phải lưu ý nên cố gắng hết sức mình nếu không thì cũng rất dễ đổ vỡ.

Đặc biệt tử vi dự đoán đúng 17h chiều mai (20/11/2022), đường tương lai sự nghiệp của con giáp này thăng tiến đáng kể. Chính Ấn hỗ trợ rất tốt cho những ai đang nắm giữ các chức vụ chủ quản, quản lý, hứa hẹn sẽ tăng thêm cấp bậc. Những người làm việc tư nhân có thể sẽ không được suôn sẻ nhưng cũng có tiềm năng lợi nhuận tốt hơn mọi năm.

Nhờ đó, con giáp này có nhiều thời gian nhàn rỗi để suy nghĩ về tương lai, có thêm nhiều ý tưởng sáng tạo cho riêng mình.

Đặc biệt tử vi dự đoán đúng 17h chiều mai (20/11/2022), đường tương lai sự nghiệp của con giáp này thăng tiến đáng kể. Chính Ấn hỗ trợ rất tốt cho những ai đang nắm giữ các chức vụ chủ quản, quản lý - Ảnh minh họa: Internet

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