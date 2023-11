Tuy nhiên, mọi thứ sẽ được thay đổi trong khoảng thời gian tới đây. Đặc biệt đúng 17h chiều mai (20/11/2022) tử vi cho biết, hậu vận của tuổi Tỵ sẽ có những biến chuyển bất ngờ trong cuộc sống của mình. Về phương diện tài lộc con giáp này dần có sự khởi vượng, ngoài ra con giáp may mắn này còn được Phật Phổ Hiền Bồ Tát hộ mệnh. Mang mặt Phật Bản Mệnh Phổ Hiền Bồ Tát bên mình tựa như có lá bùa may mắn trong tay. Giúp thân chủ an nhiên tự tại trong cuộc sống, phát huy tối đa năng lực trong công việc để tiến tới thành công.

- Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp đúng 17h ngày mai 20/11, con đường hậu vận của người tuổi Sửu diễn ra tương đối thuận lợi, Sửu có nhiều cơ hội làm ăn và phát triển. Dù làm công ăn lương hay kinh doanh buôn bán, họ đều có cơ hội nhận về nhiều tài lộc.