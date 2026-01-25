9 ngày liên tiếp (26/1-3/2/2026), 3 con giáp tài khoản nhảy số, cuộc sống thăng hoa mỹ mãn, cuối tháng tiền nặng trĩu túi

Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp, tuổi Dậu có thêm nhiều nguồn thu nhập. Thế nhưng, đây là ngày để con giáp này áp dụng kỷ luật trong guồng quay của đời sống để hạn chế việc tiêu xài hoang phí, mua sắm tùy hứng.

Trong tuần này, tuổi Dậu có thể bị áp lực về mặt cảm xúc, điều đó làm cho con giáp này bớt đi sự tự tin, chủ động trong mọi hành động của mình. Con giáp này không nên để bất cứ công việc nào bị trì trệ vì chính những cảm giác này.

Để tiết kiệm được tiền bạc, tuổi Dậu nên nghĩ xa hơn cho tương lai của mình, khi xác định được mục tiêu rồi con giáp này sẽ không bị cám dỗ quá bởi những sở thích nhất thời của mình. Vì thế, bản mệnh nên lập kế hoạch tiền bạc cho năm tới, thậm chí là vài năm tới của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất trước và sau bạn đều giữ đúng quan điểm.

Ngày này tuổi Tuất đồng lòng và cùng đối phương cố gắng rất nhiều, thực hiện nhiều dự định của bản thân.

Công việc: Người tuổi Tuất rất kiên định với quan điểm riêng của bản thân khi thực hiện công việc.

Tình cảm: Vui vẻ khi nhận được sự đồng hành từ tình cảm của đối phương.

Tài lộc: Về mặt tài chính, nắm giữ tài chính lớn, chi tiêu có sự cân nhắc.

Sức khoẻ: Tận hưởng đủ đầy những cung bật cảm xúc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi là con giáp sống hiền lành, chân thật, thẳng thắn, họ rất biết trước biết sau nên rất dễ “ăn lộc âm phần”. Qua đêm mai chính là lúc số mệnh của họ có nhiều khởi sắc mạnh mẽ, vận may của tuổi Mùi rực rỡ, công việc thuận lợi hơn hẳn, những trục trặc trước đó dần được tháo gỡ một cách êm đẹp. Tuổi Mùi thường không bon chen, không đấu đá, không hại người nhưng lại hay gặp đúng người, đúng thời điểm, nhờ vậy mà đường đi trơn tru hơn người khác.

Tài lộc của tuổi Mùi trong giai đoạn này có nhiều khởi sắc mạnh mẽ, mang tính bất ngờ và dễ chịu. Nguồn thu của họ trở nên dồi dào, phong phú, có thể hưởng lộc do quý nhân mang lại. Có thể là khoản tiền ngoài dự kiến, thăng chức tăng lương, được cho tặng, trả nợ hoặc cơ hội kiếm thêm thu nhập nhẹ nhàng nhờ các khoản đầu tư trước đó. Nhờ có lộc tổ tiên nâng đỡ, tuổi Mùi làm ăn không vất vả mà vẫn có của, càng về cuối năm càng dư dả và an tâm.

Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!