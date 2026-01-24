Đúng 3 ngày tới (26/1/9/2026), 3 con giáp MỞ CỬA ĐÓN TIN VUI, tài lộc tăng vùn vụt, ngồi mát ăn bát vàng, LỘC LÁ ĐẦY NHÀ, đào hoa đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 24/01/2026

Theo tử vi dự đoán, 3 con giáp sau công danh thăng tiến, tiền của bao la.

Tuổi Tuất 

Tuổi Tuất đón nhận khá nhiều vận may. Những vấn đề tồn đọng trong công việc được giải quyết gọn gàng, trôi chảy. Bên cạnh đó, bạn còn có cơ hội mở rộng các mối quan hệ xã giao tích cực, tạo nền tảng tốt cho con đường phát triển sự nghiệp ở hiện tại lẫn tương lai.

Phương diện tài chính trong ngày cũng có nhiều tín hiệu khả quan. Công việc tiến triển thuận lợi hơn nhờ sự hỗ trợ từ bạn bè hoặc đồng nghiệp, giúp nguồn thu nhập được cải thiện rõ rệt. Tiền bạc dư dả cho phép tuổi Tuất chi tiêu khá thoải mái, tuy nhiên bạn vẫn nên chủ động dành ra một khoản tiết kiệm để phòng những lúc cần thiết.

Đúng 3 ngày tới (26/1/9/2026), 3 con giáp MỞ CỬA ĐÓN TIN VUI, tài lộc tăng vùn vụt, ngồi mát ăn bát vàng, LỘC LÁ ĐẦY NHÀ, đào hoa đỏ thắm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi 

Mọi việc lên xuống, thăng trầm theo cảm xúc của bạn. Tháng này bạn có xu hướng hành động quá cảm xúc, việc này khiến công việc không đủ phân minh. Nếu cứ để tình cảm vướng mắc, ảnh hưởng tới cuộc sống sẽ khiến bạn bị lụy và không thể làm gì.

Dù kiếm được tiền nhưng tháng này tuổi Hợi chịu ảnh hưởng bất lợi của Đại Hao. Số tiền tiêu ra khá nhiều, nhất là trong các khoản chi cho đồ có giá trị lớn, nếu không có kế hoạch từ sớm thì bản mệnh cũng rất căng thẳng.

Mâu thuẫn trong gia đình sẽ sớm được hóa giải. Nguyệt Lệnh Thai tốt cho những cặp gia đình tuổi Hợi đang mong chờ bầu bí hoặc việc sinh con thuận sẽ buồm xuôi gió. Nếu bản mệnh có kế hoạch cho những việc như trên thì hãy chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo nhé.

Ngũ Hoàng bay về phương Đông Nam, bản mệnh cần quan tâm đến sức khỏe của bản thân nhiều hơn. Đừng chỉ tập trung vào công việc mà quên việc quan trọng này. 

Đúng 3 ngày tới (26/1/9/2026), 3 con giáp MỞ CỬA ĐÓN TIN VUI, tài lộc tăng vùn vụt, ngồi mát ăn bát vàng, LỘC LÁ ĐẦY NHÀ, đào hoa đỏ thắm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Tuổi Dậu là con giáp chăm chỉ, tỉ mỉ, chú trọng tiểu tiết. Họ là người làm gì cũng luôn thận trọng, bền bỉ. Thời gian tới hứa hẹn sẽ mang tới cho họ nhiều vận may hiếm có.

Tuổi Dậu được dự báo là con giáp có sự bứt phá mạnh mẽ trong giai đoạn này khi họ làm gì cũng thành công lớn, đặc biệt liên quan đến xuất hành và mở rộng công việc. Sau thời gian dài chịu áp lực về tài chính hoặc trách nhiệm, đến nay họ đã bắt đầu tìm thấy cửa sáng, hướng đi mới của mình, tuổi Dậu bắt đầu nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm. Những chuyến đi, cuộc gặp gỡ hoặc sự thay đổi nhỏ trong kế hoạch lại mang đến cơ hội lớn.

Vận may ập đến, vận đen của tuổi Dậu dần khép lại, tài lộc đổ vào túi họ nhiều hơn, hợp đồng mới hoặc khoản thu ngoài dự kiến. Đây là giai đoạn tuổi Dậu vươn mình rõ rệt, không chỉ vượt khó mà còn tạo nền tảng để đón giàu sang trong thời gian tiếp theo.

Đúng 3 ngày tới (26/1/9/2026), 3 con giáp MỞ CỬA ĐÓN TIN VUI, tài lộc tăng vùn vụt, ngồi mát ăn bát vàng, LỘC LÁ ĐẦY NHÀ, đào hoa đỏ thắm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

tâm linh tử vi con giáp

