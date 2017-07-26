5 con giáp được thần tình yêu gõ cửa, thoát kiếp ế vào những tháng cuối năm 2017

Tâm linh - Tử vi 26/07/2017 21:35

Được thần tình yêu gõ cửa, 5 con giáp này sẽ thoát kiếp độc thân trong những tháng cuối năm 2017.

Tuổi Tý: Cơ hội về mối quan hệ mới

Đây là thời điểm tốt cho nhân duyên của con giáp này, bạn sẽ gặp được đối tượng theo đuổi hoàn hảo. Tuy vậy, nhưng người tuổi Chuột cũng đừng để số lượng ảnh hưởng đến sự lựa chọn của mình nhé. Hãy chọn cho bản thân người phù hợp và biết lắng nghe, thấu hiểu nhé tuổi Tý. Ngoài ra, bạn nên tích cực tham gia các hoạt động để tạo cho mình thêm cơ hội mới.

Tuổi Dần: Chủ động tấn công

5 con giáp được thần tình yêu gõ cửa, thoát kiếp ế vào những tháng cuối năm 2017 - Ảnh 1
Người tuổi Dần nên chủ động để có thể tìm người thích hợp nhất với mình - Ảnh: Internet

Cô gái cầm tinh con Hổ vô cùng mạnh mẽ, luôn thu hút sự chú ý và muốn chinh phục của nam giới. Đặc biệt, nhân duyên của người tuổi Dần rất tốt và bạn chưa bao giờ thiếu người theo đuổi.

Tuy vậy, thay vì ngồi đợi và lựa chọn thì con giáp này cần cởi mở và chủ động để nhanh chóng tìm được người thích hợp và chấm dứt cuộc sống FA trong năm nay.

Tuổi Mão: Lựa chọn cẩn thận

Người tuổi Mão chẳng cần lo lắng gì thì cũng sẽ thoát kiếp ế và gặp được nhân duyên phù hợp vào những tháng cuối năm.

Con giáp này chỉ cần lựa chọn đối tượng từ những vệ tinh đang đeo bám xung quanh mà thôi, bởi lẽ cảm xúc sẽ nuôi dưỡng tình yêu thêm bền chặt, song lý trí cũng là chất liệu không thể thiếu trong tình yêu.

Tuổi Thìn: Tình yêu mới

5 con giáp được thần tình yêu gõ cửa, thoát kiếp ế vào những tháng cuối năm 2017 - Ảnh 2
Người tuổi Thìn sẽ nhanh chóng tìm được tình yêu của mình trong năm 2017 - Ảnh: Internet

Vào những tháng cuối năm, con giáp này sẽ được quý nhân phù trợ, công việc và sức khỏe rất ổn định. Đặc biệt, bạn sẽ gặp được một nửa của mình. Vì thế, đừng ngần ngại nếu có ai giới thiệu cho bạn mối quan hệ mới nhé, bởi phải tìm kiếm thì hạnh phúc mới đến với bạn.

Tuổi Tuất: Thêm nhiều bạn mới

Ngôi sao tình yêu sẽ chiếu vào người tuổi Tuất trong những tháng cuối năm. Con giáp này sẽ nhanh chóng thoát khỏi sự cô độc. Ngoài ra, bạn cũng nên giao lưu và kết bạn nhiều hơn để mở rộng mối quan hệ, đó cũng là cách nhanh chóng thoát ra kiếp độc thân đeo bám lâu nay.

* Bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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