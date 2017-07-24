Tháng 8/2017 là thời gian cực kỳ may mắn của người tuổi Dần. Những bạn cầm tinh con Hổ sẽ gặp nhiều may mắn trong công việc, tình cảm và tài chính cũng rất thành công.

Ngoài ra, trong tháng 8, con giáp này cũng được quý nhân phù trợ, công việc thuận lợi, suôn sẻ và mang lại cho bạn nguồn thu nhập lớn. Chưa dừng lại đó, những bạn cầm tinh tuổi Hổ sẽ có thêm nguồn thu nhập và cơ hội làm việc mới vô cùng hấp dẫn. Ngoài ra, trong tháng mới, khả năng kinh doanh của bạn cũng sẽ nâng cao, tiền vô ồ ạt.

Với những bạn làm công ăn lương, nhân viên văn phòng thì đây là thời gian thuận lợi cho công việc, năng lực được công nhận. Đặc biệt, trong tháng 8/2017, con giúp này sẽ không lo về kinh tế vì những nguồn thu như lương, thưởng đều sẽ tăng cao.

Tuổi Tỵ

Người cầm tinh con Rắn rất biết tính toán, thông minh, lanh lợi và biết cách xoay chuyển tình thế. Đặc biệt, người tuổi Tỵ khá may mắn và thông minh nên dù gặp khó khăn thì họ vẫn có thể chuyển bại thành thắng, hóa rủi thành may một cách dễ dàng.

Ngoài ra, những người này rất chăm chỉ, nên dù có công việc ổn định, thu nhập cao thì họ vẫn luôn tìm kiếm những công việc mới để có thu nhập cao hơn. Đặc biệt, trong tháng 8 này, thần tài sẽ ghé thăm bạn thường xuyên, mọi việc đều gặp nhiều may mắn và thuận lợi.

Không chỉ trong tháng 8 mà cả năm 2017 là năm thần tài của người cầm tinh con rắn. Họ được cấp trên tín nhiệm, tin tưởng, trọng dụng và được giữ những chức vụ quan trọng mà nhiều người mơ ước.

Tuổi Hợi

Trong tháng 8/2017, người tuổi Hợi sẽ có thêm nhiều nguồn thu nhập mới ngoài lương, thưởng… Ngoài ra, bạn cũng khá suôn sẻ trong công việc; cuộc sống cũng rất thuận lợi. Đặc biệt, trong quan hệ tình cảm, bạn sẽ nhận được nhiều bất ngờ từ “người ấy”.

Không dừng lại, trong tháng 8/2017, có thể người tuổi Hợi sẽ nhận được một khoản tiền từ "trên trời rơi xuống”. Đây cũng là thời điểm bạn phát triển nghề tay trái để tăng thêm thu nhập, sự khéo léo và tỉ mỉ cũng giúp bạn tăng thêm thu nhập.

Tóm lại, trong tháng 8, người tuổi Hợi sẽ được thần tài gõ cửa, tài chính hanh thông.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.