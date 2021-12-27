4 ngày cuối cùng của năm 2021, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, ngày nào cũng bận đếm tiền không ngơi tay

Tâm linh - Tử vi 27/12/2021 07:15

Thời điểm cuối cùng của năm 2021, ba con giáp tài lộc hanh thông, sự nghiệp thăng tiến, không gì thành công bằng.

Tuổi Dần

Những người cầm tinh con Hổ rất kiên định và rất mạnh mẽ, rất độc lập trong sự nghiệp và kinh doanh, họ sẽ dùng thái độ kiên định của mình để làm việc một cách ngăn nắp và tiến hành một cách có trật tự. 4 ngày đếm ngược của năm 2021, vận may cũng đã đến, trước hết là quý nhân ở bên, giúp đỡ họ làm cho sự nghiệp thêm mới.

4 ngày cuối cùng của năm 2021, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, ngày nào cũng bận đếm tiền không ngơi tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bản thân những người cầm tinh con hổ cũng rất giỏi tìm cách phân biệt xem bạn bè có đáng mặt với nhau hay không. Bạn sẽ không lạc đường hay phạm sai lầm. Ngày tháng năm nay sẽ kết thúc viên mãn. Bạn sẽ có thể gặt hái được nhiều may mắn. Bạn sẽ không phải lo lắng về cuộc sống khổ đau trong tương lai, và bạn sẽ thấy nhân duyên tăng lên.

Tuổi Ngọ

Ngựa sẽ bắt đầu phát tài từ những ngày cuối cùng của năm 2021 , có sao Thái Âm chiếu mệnh, sự xuất hiện của ngôi sao may mắn này sẽ giúp ích rất nhiều cho vận trình tài lộc của những người cầm tinh con Ngựa trong giai đoạn này, nhờ đó mà những người cầm tinh con Ngựa sẽ làm ăn phát đạt. Vận may mạnh mẽ và bản mệnh làm ăn phát tài, nên chỉ cần cung hoàng đạo này nắm bắt cơ hội thì bản mệnh sẽ có vận may tiền triệu vào cuối năm, giàu sang, buôn may bán đắt.

4 ngày cuối cùng của năm 2021, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, ngày nào cũng bận đếm tiền không ngơi tay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Những bạn cầm tinh con ngựa tài lộc cũng hanh thông, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió. Không chỉ thế. Thời vận đến, họ cũng sẽ được quý nhân phù trợ, cả người tràn đầy sức sống. Về tài lộc, họ cũng sẽ có một dòng tài sản không ngờ đều đặn, họ tin rằng chỉ cần nắm bắt được cơ hội, họ có thể làm mọi việc một cách dễ dàng và không còn gặp nhiều rắc rối.

Tuổi Tuất

Chó cảm thấy rất đáng tin cậy và trung thực. Vì tính tình mềm yếu nên chúng thường xuyên suy nghĩ. Những người khác bắt nạt chúng, nhưng chó không quan tâm và chúng rất lạc quan. 4 ngày cuối cùng của năm 2021, Tuất được sao may mắn Thiên Xứng chiếu mệnh.

4 ngày cuối cùng của năm 2021, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, ngày nào cũng bận đếm tiền không ngơi tay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này sẽ được Thần phù hộ, trong tài khoản sẽ có một khoản tiền lớn, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, thu nhập tăng lên đáng kể, chỉ cần chuyên tâm làm việc, chăm chỉ làm việc là được. Tài vận hanh thông, tiến triển đột phá từ thời điểm này trở đi, tài lộc bất ngờ liên tục đổ về, tài lộc dồi dào.

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Năm hết Tết đến, 3 con giáp xua đuổi vận xui, tài lộc sung túc, sự nghiệp thăng cấp vượt bậc

Năm hết Tết đến, 3 con giáp xua đuổi vận xui, tài lộc sung túc, sự nghiệp thăng cấp vượt bậc

Tết dương lịch sắp đến, 3 con giáp hóa giải được vận xui, thoát khỏi bế tắc, được quý nhân giúp đỡ và cải thiện cuộc sống, sự nghiệp thăng tiến, tài lộc dư dả.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp con giáp may mắn tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 28 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 58 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 1 giờ 28 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tâm sự 1 giờ 58 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Tâm sự Eva 2 giờ 28 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Tâm sự Eva 2 giờ 58 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 3 giờ 28 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa