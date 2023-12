4 ngày cuối cùng của năm 2021, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, ngày nào cũng bận đếm tiền không ngơi tay

Ngựa sẽ bắt đầu phát tài từ những ngày cuối cùng của năm 2021 , có sao Thái Âm chiếu mệnh, sự xuất hiện của ngôi sao may mắn này sẽ giúp ích rất nhiều cho vận trình tài lộc của những người cầm tinh con Ngựa trong giai đoạn này, nhờ đó mà những người cầm tinh con Ngựa sẽ làm ăn phát đạt. Vận may mạnh mẽ và bản mệnh làm ăn phát tài, nên chỉ cần cung hoàng đạo này nắm bắt cơ hội thì bản mệnh sẽ có vận may tiền triệu vào cuối năm, giàu sang, buôn may bán đắt.

Ảnh minh họa: Internet

Những bạn cầm tinh con ngựa tài lộc cũng hanh thông, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió. Không chỉ thế. Thời vận đến, họ cũng sẽ được quý nhân phù trợ, cả người tràn đầy sức sống. Về tài lộc, họ cũng sẽ có một dòng tài sản không ngờ đều đặn, họ tin rằng chỉ cần nắm bắt được cơ hội, họ có thể làm mọi việc một cách dễ dàng và không còn gặp nhiều rắc rối.

Tuổi Tuất

Chó cảm thấy rất đáng tin cậy và trung thực. Vì tính tình mềm yếu nên chúng thường xuyên suy nghĩ. Những người khác bắt nạt chúng, nhưng chó không quan tâm và chúng rất lạc quan. 4 ngày cuối cùng của năm 2021, Tuất được sao may mắn Thiên Xứng chiếu mệnh.

Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này sẽ được Thần phù hộ, trong tài khoản sẽ có một khoản tiền lớn, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, thu nhập tăng lên đáng kể, chỉ cần chuyên tâm làm việc, chăm chỉ làm việc là được. Tài vận hanh thông, tiến triển đột phá từ thời điểm này trở đi, tài lộc bất ngờ liên tục đổ về, tài lộc dồi dào.

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm