Vận may hội tụ, thu nhập của 3 con giáp này nhảy số như vũ bão, mang xe tải đến hốt tiền trong 10 ngày tới

Theo tử vi 12 con giáp, Thìn may mắn thu được nguồn tiền cực khủng. Tài khoản ngân hàng tăng lên như vũ bão, phải mang xe tải đến hốt tiền mới chứa đủ trong 10 ngày nữa. Chỉ cần bạn chăm chỉ, cần cù, cơ hội kiếm tiền sẽ đổ về tiêu hoài không hết.

Trong công việc, bạn được cấp trên đánh giá cao khả năng giải quyết công việc. Nhờ vậy mà nguồn thu nhập của bạn tăng lên chạm đỉnh, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, vận trình phất lên như diều gặp gió.

Dậu là con giáp may mắn nhất trong 10 ngày tới. Bạn nên tận dụng cơ hội được cấp trên trọng dụng để thể hiện tài năng của bản thân. Chắc chắn bạn sẽ đạt được nhiều thành tựu cao giúp tinh thần của bạn trở nên phấn chấn hơn. Đa số bạn là người hào phóng, nhiệt tình nên được nhiều người yêu mến. Trong công việc, bạn có nhiều cơ hội thăng tiến, vươn lên giữ chức vụ như mình mong muốn.

Ảnh minh họa: Internet

Dậu giỏi giang, đa năng nên được nhiều người yêu mến. Cấp trên có cái nhìn ấn tượng đặc biệt hơn về bạn, không còn nhiều hiềm khích với đồng nghiệp như trước đây. Những người tuổi Dậu có tài trí hơn người, không còn sợ bất cứ ai hãm hại, cản đường sau lưng. Trong chuyện tình cảm, bạn cũng có nhiều tin vui, độc thân thoát ế trong nháy mắt. Người có gia đình, người yêu có nhiều thời gian dành cho nhau.

Tuổi Mão

Mão có đất dụng võ, khả năng được công nhận. Bạn không còn gặp nhiều chuyện rắc rối như thời gian trước đây. Bên cạnh đó sức khỏe cũng được cải thiện nhiều hơn. Hãy chuẩn bị tinh thần để thực hiện những kế hoạch bản thân ấp ủ bấy lâu nay. Chắc chắn bạn sẽ ngồi lên được vị trí như bản thân mong muốn.

Ảnh minh họa: Internet

Mão có cuộc sống dư dả, tiền bạc tiêu xài không hết trong 10 ngày tới. Trong công việc, bạn được đánh giá khá cao tài ứng xử, giải quyết vấn đề. Nhờ sự thông minh, tài trí hơn người, bạn nhận được khá nhiều thành tựu lớn, được khen ngợi hết lời. Chuyện tình cảm của bạn cũng có nhiều tin vui, người độc thân sẽ tìm được ý trung nhân, tâm đầu ý hợp. Người có gia đình, vợ chồng không còn cãi vã, mâu thuẫn như thời gian trước đây.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm