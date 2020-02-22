3 con giáp vượng vận tài lộc, làm một hưởng mười, đời sang trang mới trong năm 2020

Tâm linh - Tử vi 22/02/2020 16:56

Sách tử vi năm 2020 có nói, những con giáp may mắn nhất năm này sẽ làm ăn vượng phát, một vốn bốn lời, đổi đời ngoạn mục.

Dù hiện tại mệt mỏi, khốn cùng thì chỉ cần bước sang tháng 3/2020, top con giáp may mắn này sẽ đại cát đại lợi, đếm tiền sái tay, két lúc nào cũng chật cứng tiền.

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Mua nhà sắm xe, du lịch nước ngoài sẽ không còn là giấc mơ với con giáp may mắn này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Dậu là con giáp nhạy cảm, tinh tế và có thể nhìn thấu tâm tư, tình cảm của người khác. Vậy nên, họ biết cách đối nhân xử thế, hòa nhã với mọi người xung quanh. Nhờ thế, con giáp khéo léo này được quý nhân thương yêu, bề trên hết lòng chiều chuộng.

Bước vào tử vi năm Canh Tý 2020, Dậu sẽ gầy dựng được cơ ngơi đáng ngưỡng mộ cho riêng mình. Công việc thuận lợi, được cấp trên cất nhắc nên càng về cuối năm Dậu càng kiếm tiền dễ dàng. Mua nhà sắm xe, du lịch nước ngoài sẽ không còn là giấc mơ với con giáp giàu có này.

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Tý ắt nằm trên đống vàng, cả đời sung túc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tài giỏi, khôn ngoan và có gan làm giàu nên dẫu phải nằm gai nếm mật, trải qua không ít thất bại nhưng Tý vẫn thành công vang dội. Càng dám nghĩ dám làm Tý sẽ càng ăn nên làm ra, công danh sự nghiệp đều viên mãn như ý.

Sở hữu những mối lương duyên tốt đẹp, nhạy bén với cơ hội trời cho nên Canh Tý 2020 con giáp may mắn này sẽ làm nên chuyện. Chỉ cần vượt qua chính mình, đeo đuổi đam mê đến cùng Tý ắt nằm trên đống vàng, cả đời sung túc.

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Con giáp may mắn này sẽ đếm tiền sái tay, cứ bước chân ra tới ngõ là tiền rơi trúng đầu, mặc sức mà tận hưởng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Sách tử vi 12 con giáp có nói, Ngọ nổi tiếng là con giáp phóng khoáng, nhiệt thành và giỏi kết giao. Dù chẳng hề quen biết nhưng chỉ trong thời gian ngắn Ngọ đã có thể kết thân với đối phương. Biết cách mở rộng mối quan hệ, ứng xử linh hoạt nên công việc của Ngọ vì thế cũng thuận lợi, suôn sẻ hơn.

Được cát tinh soi chiếu, bề trên nâng đỡ nên cả năm 2020 Ngọ sẽ ngập trong nhung lụa, ngày càng thịnh vượng. Từ tháng 3 trở đi, con giáp may mắn này sẽ đếm tiền sái tay, cứ bước chân ra tới ngõ là lộc rơi trúng đầu, mặc sức mà tận hưởng.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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Nhờ được ơn trên chiếu mệnh nên 3 con giáp may mắn này sẽ có cơ may lội ngược dòng, phú quý đủ đầy, càng về cuối năm 2020 càng vét sạch túi thần tài.

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