3 con giáp sống chân thành, cả đời có quý nhân bên cạnh, năm 2020 hoan hỉ đón vận may vào nhà

Tâm linh - Tử vi 21/02/2020 16:19

Số trời đã định, dù bốc đồng là thế nhưng 3 con giáp thiện lương này sống tử tế, biết điều nên được trời thương, tài vận đến cản không nổi trong năm 2020.

Qua cơn bĩ cực tới hồi thái lai, sau những khốn khó cơ cực 3 con giáp thiện lương này sẽ được đáp đền xứng đáng với sự nghiệp thăng hoa, tình tiền viên mãn, càng về cuối năm 2020 càng thịnh vượng.

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Canh Tý 2020, con giáp may mắn này sẽ được thần tài rót lộc vào nhà, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Hiền lành, nhân hậu lại sống dĩ hòa vi quý là thế nhưng vì sống tình cảm nên có những lúc Hợi không kiểm soát được cảm xúc của mình mà bốc đồng. Thế nhưng, khi đã nguôi ngoai, khi đã bình tĩnh thì Hợi chẳng ngần ngại nói lời xin lỗi. Chính sự cầu thị ấy khiến Hợi được nhiều người thương yêu, quý nhân nuông chiều.

Trong năm Canh Tý 2020, con giáp may mắn này sẽ được thần tài rót lộc vào nhà, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa. Vậy nên, nếu đang có kế hoạch kinh doanh Hợi hãy bắt tay vào thực hiện ngay bởi đấy chính là thời cơ để Hợi ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà.

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Dậu sẽ như chuột sa chĩnh gạo, tiền của cứ vơi lại đầy, muốn khổ cũng chẳng được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Chịu thương chịu khó, có gan làm giàu nên chỉ cần nỗ lực theo đuổi đam mê Dậu ắt có của ăn của để. Thay vì ỷ lại vào những gì mình đang có, thay vì an phận với cuộc sống nhàng nhàng Dậu hãy dám dấn thân để thăng tiến trên đường công danh.

Trong năm Canh Tý 2020 này, Dậu sẽ có cơ hội thăng chức tăng lương, làm gì cũng hanh thông thuận lợi. Đặc biệt, trong tháng 3 tới, con giáp may mắn này sẽ như chuột sa chĩnh gạo, tiền của cứ vơi lại đầy, muốn khổ cũng chẳng được.

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Chẳng những tài vận được cải thiện, Sửu còn có vận tình duyên đỏ như son - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Điềm đạm, ít nói là thế nhưng một khi đã quyết tâm làm điều gì thì Sửu sẽ đeo đuổi đến cùng. Đây chính là lý do vì sao dù “thẳng như ruột ngựa” nhưng Sửu chẳng làm mất lòng ai. Ngược lại, ai cũng quý mến con giáp này bởi sự chân thành, tử tế của họ.

Đặc biệt, trong năm 2020 này, Sửu sẽ gặp được nhiều may mắn. Chẳng những tài vận được cải thiện, Sửu còn có vận tình duyên đỏ như son. Nếu đã kết hôn, vợ chồng sẽ ấm êm viên mãn, nếu đang độc thân sẽ tìm được một nửa như ý.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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