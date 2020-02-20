3 con giáp vượng tài vượng lộc, gặp dữ hóa lành, cả năm đại phát

Tâm linh - Tử vi 20/02/2020 12:14

Nếu thuộc danh sách 3 con giáp may mắn nhất năm Canh Tý 2020 này bạn sẽ đại cát đại lợi, vạn sự như ý, làm gì cũng kiếm được bộn tiền.

Số trời đã định, tử vi năm 2020 chỉ rõ, top con giáp may mắn ngút trời này sẽ quơ tay là có tiền, càng về cuối năm càng giàu sang phú quý, sung sướng như tiên.

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Từ tháng 3/2020, Sửu sẽ được thần tài rót lộc vào nhà, làm gì cũng suôn sẻ thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Trời sinh Sửu là con giáp chăm chỉ, thật thà và dám ước mơ. Họ dám dấn thân, kiên trì theo đuổi đam mê nên dẫu trầy da tróc vảy, khốn khổ đủ đường nhưng Sửu chưa bao giờ chùn chân mỏi gối. Nhờ thế, càng về hậu vận con giáp may mắn này càng thêm phúc thêm phần, phú quý tề tựu.

Từ tháng 3/2020, Sửu sẽ được thần tài rót lộc vào nhà, làm gì cũng suôn sẻ thuận lợi. Chỉ cần chớp lấy thời cơ, tận dụng thế mạnh của mình thì Sửu ắt một bước đổi đời, vươn lên làm đại gia lắm của nhiều tiền.

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Được sao Hồng Loan chiếu mệnh, quý nhân theo chân nên Tỵ sẽ làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tỵ là con giáp thông minh, khôn khéo và thường gặp may mắn trong công việc, cuộc sống. Hơn cả, ở người tuổi Tỵ còn có sự “cứng đầu” rất cần phải có để làm nên chuyện lớn. Quản lý tài chính khoa học, đầu tư thông minh và biết phát triển các mối quan hệ nên càng dấn thân Tỵ càng thăng tiến cực nhanh trên đường công danh.

Sách tử vi năm Canh Tý có nói, những tháng đầu năm xui xẻo bao nhiêu thì nửa cuối năm Tỵ càng may mắn bấy nhiêu. Được sao Hồng Loan chiếu mệnh, quý nhân theo chân nên Tỵ sẽ làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, cứ thế mà giàu.

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Dậu sẽ ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, muốn nghèo cũng không được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Thay vì ỷ lại vào những gì mình đang có, thay vì sợ hãi trước khốn khó Dậu hãy học cách vượt qua nghịch cảnh để khiến thắng số phận. Càng nếm trải cam go Dậu sẽ càng biết cách để có thể ứng xử linh hoạt, thông minh với những oái oăm của cuộc đời.

Sự nghiệp của con giáp giàu có này sẽ có bước chuyển tích cực trong tháng tới. Được cấp trên cất nhắc, đối tác nể trọng nên càng theo đuổi đam mê, có trách nhiệm trong công việc Dậu càng ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, muốn nghèo cũng không được.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả. 

4 con giáp tài lộc vượng nhất tháng 3/2020: Kiếm tiền dễ dàng, của nả chất đống

4 con giáp tài lộc vượng nhất tháng 3/2020: Kiếm tiền dễ dàng, của nả chất đống

Số trời đã định, chỉ cần bước chân vào tháng 3/2020 những con giáp giàu có này sẽ có tiền tài chất đống, của nả đầy nhà, cứ thế mà phất lên ngoạn mục.

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