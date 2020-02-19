4 con giáp tài lộc vượng nhất tháng 3/2020: Kiếm tiền dễ dàng, của nả chất đống

Tâm linh - Tử vi 19/02/2020 12:54

Số trời đã định, chỉ cần bước chân vào tháng 3/2020 những con giáp giàu có này sẽ có tiền tài chất đống, của nả đầy nhà, cứ thế mà phất lên ngoạn mục.

Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, đếm tiền sái tay chính là phúc phần trời cho 4 con giáp giàu có nhất tử vi năm Canh Tý 2020 này.

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Chỉ cần chăm chỉ làm việc, nỗ lực vươn lên thì Sửu sẽ đếm tiền sái tay, càng về cuối năm càng vượng phát - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Sửu là con giáp có vận đỏ nhất năm 2020. Tài lộc vượng phát, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa nên dù làm công ăn lương hay làm chủ con giáp may mắn này cũng sẽ như chuột sa chĩnh gạo, đổi đời trong tích tắc.

Chỉ cần chăm chỉ làm việc, nỗ lực vươn lên thì Sửu sẽ đếm tiền sái tay, càng về cuối năm càng vượng phát. Vậy nên, dù hiện tại có khó khăn đến mấy Sửu cũng đừng nản lòng bởi tương lai tươi sáng đang chờ bạn phía trước.

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Từ tháng 3 trở đi Tuất sẽ làm ăn thuận lợi, đời sang trang mới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trời sinh Tuất là con giáp chân thành, trách nhiệm và sống có nghĩa có tình. Nếu người khác vì lợi ích của mình mà có thể chà đạp lên người khác thì Tuất không hề như thế. Biết trước biết sau, thiện lương và đàng hoàng nên Tuất được nhiều người trân trọng, thương yêu.

Nhờ thế, mỗi khi gặp chuyện không may, bị tiểu nhân quấy phá, hãm hại, con giáp may mắn này đều được quý nhân tương trợ, biến hung thành cát. Sách tử vi năm 2020 chỉ rõ, từ tháng 3 trở đi Tuất sẽ làm ăn thuận lợi, đời sang trang mới.

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Canh Tý 2020 lại là thời hoàng kim để con giáp bản lĩnh này vươn lên làm giàu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Những năm trước người tuổi Hợi làm ăn khá vất vả, dẫu đã dốc cạn sức vẫn chẳng gặt hái được thành tựu nào trong sự nghiệp. Tuy nhiên, Canh Tý 2020 lại là thời hoàng kim để con giáp bản lĩnh này vươn lên làm giàu.

Các chuyên gia phong thủy đã chỉ ra rằng, càng về cuối năm tài vận của Hợi càng đỏ như son. Thần tài chấm số đỏ, quý nhân phù trợ nên Hợi ắt kiếm tiền cực dễ, phúc lộc đầy nhà.

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Thìn may mắn đến mức có cơ hội trúng số độc đắc, ngủ một đêm thức dậy đã có bạc tỷ trong tay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Là con giáp sinh ra đã ngậm thìa vàng, sung sướng ngay từ tấm bé nhưng thay vì ỷ lại vào gia thế của mình Thìn lại biết cách tận dụng sự thông minh của bản thân để gầy dựng cơ ngơi.

Trong 3 năm tới, Thìn sẽ chỉ việc nằm duỗi mà ăn, rung đùi hốt bạc. Thậm chí, họ còn may mắn đến mức có cơ hội trúng số độc đắc, ngủ một đêm thức dậy đã có bạc tỷ trong tay.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Tử vi năm 2020 có nói, nếu thuộc 3 con giáp may mắn nhất đời này bạn sẽ ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, phải dùng xe tải để chở tiền mới xuể.

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