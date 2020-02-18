3 con giáp thiên thời địa lợi nhân hòa, tài lộc vượng phát, thu nhập tăng vọt

Tâm linh - Tử vi 18/02/2020 12:07

Dù làm công hay làm chủ thì 3 con giáp may mắn nhất năm 2020 này cũng sẽ có lộc lá đầy nhà, sự nghiệp thăng hoa, càng về cuối năm càng phát tài cực to.

Khổ tận cam lai, sau những khốn khó, chông chênh và cả những thất bại thì năm 2020 top con giáp may mắn này sẽ tha hồ rước lộc vào nhà, phú quý an nhàn tìm đến tận cửa.

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Nhà xe chờ sẵn, phú quý an nhàn chính là phúc phần con giáp giàu có này xứng đáng nhận được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trời sinh Dần là người mạnh mẽ, cá tính và vô cùng khôn ngoan. Nếu người khác đành phải chấp nhận bỏ cuộc giữa chừng vì quá gian khổ thì “trong cái khó ló cái khôn”, càng trầy trật, chật vật Dần càng dễ dàng có được thành công.

Đúng như câu nói “lửa thử vàng, gian nan thử sức”, sau những thử thách của cuộc đời, bước chân vào tử vi năm Canh Tý 2020 Dần sẽ được đáp đền xứng đáng. Nhà xe chờ sẵn, phú quý an nhàn chính là phúc phần con giáp giàu có này xứng đáng nhận được.

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Canh Tý 2020 chính là thời vàng son của con giáp giàu sang này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Chăm chỉ, hiền lành và có trách nhiệm trong công việc nên dù sinh ra trong nghèo khó Sửu vẫn dư sức tự gầy dựng sự nghiệp, cuộc sống đủ đầy cho bản thân. Thậm chí, họ còn có thể đỡ đần mẹ cha, giúp đỡ người thân vươn lên thoát nghèo, có đời sống vật chất đủ đầy.

Canh Tý 2020 chính là thời vàng son của con giáp giàu sang này. Chẳng những một bước đổi đời, được thần tài chấm số đỏ Sửu còn được quý nhân chiếu cố, làm gì cũng thuận lợi suôn sẻ, thu về lợi nhuận khổng lồ.

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Thiên thời địa lợi nhân hòa có đủ nên Dậu muốn khổ cũng chẳng được, nhất định phải giàu ú ụ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Nhút nhát, ít nói là thế nhưng một khi đã tập trung làm việc sẽ chẳng ai có thể đạt được năng suất như Dậu. Những tháng đầu năm 2020 khá chật vật, vậy nhưng từ tháng 3 trở đi nhờ có may mắn theo chân, phú quý tề tựu Dậu ắt ăn nên làm ra, có tiền nhiều vô kể.

Càng về cuối năm Canh Tý 2020 con giáp may mắn này càng thêm phúc thêm phần, chuyển bại thành thắng. Thiên thời địa lợi nhân hòa có đủ nên Dậu muốn khổ cũng chẳng được, nhất định phải giàu ú ụ.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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Sách tử vi năm 2020 có nói, từ tháng 3 trở đi top con giáp may mắn nhất năm này sẽ tha hồ hưởng lộc trời cho, càng về cuối năm càng thịnh vượng phú quý.

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