3 con giáp được thần tài rót lộc, tiền chất chật két, cứ vơi lại đầy trong 45 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 16/02/2020 12:00

Trong 45 ngày tới, những con giáp may mắn này sẽ có tài vận thăng hoa ngoạn mục, hầu bao rủng rỉnh, thoải mái tiêu pha.

 

Nhờ được cát tinh chiếu mệnh, bề trên thương yêu, 3 con giáp may mắn này sẽ công thành danh toại, tiền ùa vào nhà trong 45 ngày tới.

con giap may man 1
Trong 45 ngày tới con giáp giàu sang này sẽ đạp trúng hũ vàng - Ảnh minh họa: Internet

1. Tuổi Thân

Nổi tiếng là con giáp nhanh nhẹn, khôn ngoan và dám nghĩ dám làm nên người tuổi Thân sớm gặt hái khá nhiều thành công trong sự nghiệp. Càng nỗ lực vươn lên, cống hiến hết mình Thân càng đại cát đại lợi, có tiền chất chật nhà.

Sách tử vi năm Canh Tý 2020 có nói, trong 45 ngày tới con giáp giàu sang này sẽ đạp trúng hũ vàng. Làm chơi hưởng thật, thăng chức tăng lương, số dư trong tài khoản cứ được cộng thêm liên tục chính là phúc phần Thân xứng đáng nhận được.

con giap may man 2
Dậu ắt một bước đổi đời, đếm tiền sái tay cũng không hết - Ảnh minh họa: Internet

2. Tuổi Dậu

Dậu hiền lành, chịu thương chịu khó và không quản khó khăn, gian khổ để vươn lên trong cuộc sống. Họ phấn đấu không chỉ cho riêng mình mà còn để đỡ đần mẹ cha, giúp đỡ gia đình thoát nghèo.

Chính vì sống nghĩa tình, là người con hiếu thuận nên Dậu được rất nhiều người thương yêu, tạo mọi điều kiện để phát triển sự nghiệp. Từ nửa cuối tháng 2/2020, nhờ có sao Hồng Loan chiếu mệnh Dậu ắt một bước đổi đời, đếm tiền sái tay cũng không hết.

con giap may man 3
Càng về cuối tháng 3 con giáp giàu có này càng ăn nên làm ra, muốn nghèo cũng chẳng được - Ảnh minh họa: Internet

3. Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu điềm đạm, có trách nhiệm và luôn đặt công việc lên hàng đầu. Họ dám dán thân, không quản khó nhọc nên được cấp trên cất nhắc, đồng nghiệp thương yêu. Vậy nên, càng về hậu vận Sửu càng thăng tiến trên đường công danh, kiếm được rất nhiều tiền.

Khổ tận cam lai, dù trước đây có khổ đến mấy thì trong 45 ngày tới Sửu sẽ có hầu bao rủng rỉnh. Càng về cuối tháng 3 con giáp giàu có này càng ăn nên làm ra, muốn nghèo cũng chẳng được.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả. 

3 con giáp phú quý theo chân, tiền ập xuống đầu, cứ thế mà giàu trong năm 2020

3 con giáp phú quý theo chân, tiền ập xuống đầu, cứ thế mà giàu trong năm 2020

Số trời đã định, top con giáp giàu có này sẽ uống no lộc trời, ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, muốn nghèo cũng không được trong tử vi năm 2020.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi năm Canh Tý con giáp giàu có con giáp giàu sang

TIN MỚI NHẤT

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Sao quốc tế 2 giờ 8 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 3 giờ 38 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 38 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 8 giờ 53 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 9 giờ 8 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'