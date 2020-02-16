3 con giáp được thần tài rót lộc, tiền chất chật két, cứ vơi lại đầy trong 45 ngày tới

Nhờ được cát tinh chiếu mệnh, bề trên thương yêu, 3 con giáp may mắn này sẽ công thành danh toại, tiền ùa vào nhà trong 45 ngày tới.

Sách tử vi năm Canh Tý 2020 có nói, trong 45 ngày tới con giáp giàu sang này sẽ đạp trúng hũ vàng. Làm chơi hưởng thật, thăng chức tăng lương, số dư trong tài khoản cứ được cộng thêm liên tục chính là phúc phần Thân xứng đáng nhận được.

Nổi tiếng là con giáp nhanh nhẹn, khôn ngoan và dám nghĩ dám làm nên người tuổi Thân sớm gặt hái khá nhiều thành công trong sự nghiệp. Càng nỗ lực vươn lên, cống hiến hết mình Thân càng đại cát đại lợi, có tiền chất chật nhà.

Dậu ắt một bước đổi đời, đếm tiền sái tay cũng không hết - Ảnh minh họa: Internet

2. Tuổi Dậu

Dậu hiền lành, chịu thương chịu khó và không quản khó khăn, gian khổ để vươn lên trong cuộc sống. Họ phấn đấu không chỉ cho riêng mình mà còn để đỡ đần mẹ cha, giúp đỡ gia đình thoát nghèo.

Chính vì sống nghĩa tình, là người con hiếu thuận nên Dậu được rất nhiều người thương yêu, tạo mọi điều kiện để phát triển sự nghiệp. Từ nửa cuối tháng 2/2020, nhờ có sao Hồng Loan chiếu mệnh Dậu ắt một bước đổi đời, đếm tiền sái tay cũng không hết.

Càng về cuối tháng 3 con giáp giàu có này càng ăn nên làm ra, muốn nghèo cũng chẳng được - Ảnh minh họa: Internet

3. Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu điềm đạm, có trách nhiệm và luôn đặt công việc lên hàng đầu. Họ dám dán thân, không quản khó nhọc nên được cấp trên cất nhắc, đồng nghiệp thương yêu. Vậy nên, càng về hậu vận Sửu càng thăng tiến trên đường công danh, kiếm được rất nhiều tiền.

Khổ tận cam lai, dù trước đây có khổ đến mấy thì trong 45 ngày tới Sửu sẽ có hầu bao rủng rỉnh. Càng về cuối tháng 3 con giáp giàu có này càng ăn nên làm ra, muốn nghèo cũng chẳng được.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.