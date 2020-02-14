3 con giáp phú quý theo chân, tiền ập xuống đầu, cứ thế mà giàu trong năm 2020

Tâm linh - Tử vi 14/02/2020 15:39

Số trời đã định, top con giáp giàu có này sẽ uống no lộc trời, ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, muốn nghèo cũng không được trong tử vi năm 2020.

Từ tháng 3/2020 đến cuối năm, những con giáp giàu có này sẽ có tài vận thăng hoa ngoạn mục, tiền ùa vào nhà, đổi đời chỉ sau một đêm.

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Làm một hưởng mười, phú quý theo chân, phúc phần hơn người chính là những gì Sửu hoàn toàn xứng đáng nhận được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Trời sinh Sửu là con giáp hiền lành, điềm đạm và chịu thương chịu khó. Họ cần mẫn trong công việc, cống hiến hết mình, không suy tính hơn thua nên càng gắn bó càng nhận được sự tin tưởng của cấp trên. Nhờ thế, con giáp may mắn này được cất nhắc, thăng chức tăng lương ầm ầm.

Sách tử vi năm Canh Tý 2020 có nói, những tháng đầu năm lận đận là thế nhưng chỉ cần bước sang tháng 3 thì đời Sửu sẽ sang trang mới. Làm một hưởng mười, phú quý theo chân, phúc phần hơn người chính là những gì Sửu hoàn toàn xứng đáng nhận được.

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Mọi khó khăn, gian khổ đều ở lại phía sau để nhường chỗ cho may mắn, tài lộc ùa vào nhà con giáp giàu sang này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Nhanh nhẹn, khôn ngoan và biết nắm bắt thời cơ nên Thân sớm khẳng định tài năng của mình, vươn lên đổi đời khi còn khá trẻ. Càng nỗ lực, phấn đấu trong công việc Thân càng gặt hái được những thành quả đáng ngưỡng mộ trong sự nghiệp, kiếm tiền dễ như trở bàn tay.

Từ tháng 3/2020, Thân sẽ như chuột sa chĩnh gạo, làm gì cũng may mắn hanh thông. Mọi khó khăn, gian khổ đều ở lại phía sau để nhường chỗ cho may mắn, tài lộc ùa vào nhà con giáp giàu sang này.

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Tử vi 12 con giáp có nói, Canh Tý 2020 là năm sẽ mang lại nhiều may mắn tài lộc cho Dậu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu điềm đạm, chịu thương chịu khó và có tham vọng đổi đời. Thế nên, dù sinh ra trong nghèo khó, phải nếm trải không ít gian truân nhưng Dậu chưa bao giờ buông xuôi trước số phận. Mạnh mẽ vươn lên, dám dấn thân, dám vượt qua chính mình là cách để Dậu cải thiện thu nhập, từng bước đổi vận.

Tử vi 12 con giáp có nói, Canh Tý 2020 là năm sẽ mang lại nhiều may mắn tài lộc cho Dậu. Được thần tài chiếu cố, quý nhân phù trợ nên không chỉ tháng 3 mà cả năm 2020 con giáp này cũng ngập trong biển tiền, cứ thế mà giàu.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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Nhờ được cát tinh chiếu mệnh, bề trên nâng đỡ, 3 con giáp may mắn nhất tử vi năm 2020 này sẽ hút cạn lộc trời, đổi đời ngoạn mục.

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