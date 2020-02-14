3 con giáp xui xẻo đủ đường năm 2019 nhưng phất ầm ầm năm 2020, muốn khổ cũng chẳng được

Tâm linh - Tử vi 14/02/2020 08:15

Nhờ được cát tinh chiếu mệnh, bề trên nâng đỡ, 3 con giáp may mắn nhất tử vi năm 2020 này sẽ hút cạn lộc trời, đổi đời ngoạn mục.

Làm một hưởng mười, vạn sự như ý, suôn sẻ hanh thông chính là phúc phần trời đã an bài cho 3 con giáp may mắn nhất tử vi năm 2020 này.

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Canh Tý 2020 chính là lúc biến Dần thành con giáp giàu có nhất trong 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trời sinh Dần là người thông minh, mạnh mẽ và bản lĩnh. Họ có gan làm giàu, có tham vọng đổi đời nên dù sinh ra trong gia đình nghèo khó cũng chẳng hề cảm thấy xấu hổ. Ngược lại, đấy chính là động lực để Dần vươn lên thoát nghèo, đỡ đần mẹ cha, giúp đỡ người thân có cuộc sống sung túc, đủ đầy hơn.

Kỷ Hợi 2019 là năm không mấy may mắn với Dần. Thế nhưng, Canh Tý 2020 chính là lúc biến Dần thành con giáp giàu có nhất trong 12 con giáp. Vận may tìm đến tận cửa, sự nghiệp hanh thông, hầu bao rủng rỉnh là những gì Dần nắm chắc trong tay.

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Ngọ sẽ được sao Hồng Loan chiếu mệnh, sự nghiệp phất lên nhanh như diều gặp gió - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ham chơi, bất cần là thế nhưng một khi đã làm việc Ngọ sẽ trách nhiệm, sáng tạo và chăm chỉ hơn người. Chính vì kiên trì theo đuổi đam mê, dám dấn thân, không sợ khổ cực nên càng về hậu vận con giáp bản lĩnh này càng làm nên chuyện lớn.

Trong năm Canh Tý 2020 này, Ngọ sẽ được sao Hồng Loan chiếu mệnh, sự nghiệp phất lên nhanh như diều gặp gió.Tiền ùa vào nhà, thức trắng đêm để đếm cũng không hết chính là số phận trời đã an bài cho Ngọ.

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Hợi sẽ càng có nhiều cơ hội để thể hiện tài năng của mình chốn công sở - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Hiền lành, dĩ hòa vi quý và khéo léo trong đối nhân xử thế nên Hợi có rất nhiều mối lương duyên, quan hệ xã hội tốt. Đây chính là quý nhân luôn bên cạnh động viên, hỗ trợ để Hợi có được những thành quả đáng ngưỡng mộ như hôm nay.

Trong năm mới này, Hợi sẽ càng có nhiều cơ hội để thể hiện tài năng của mình chốn công sở. Thăng chức tăng lương, số dư trong tài khoản cộng thêm vài con số 0 chính là vận trình tài lộc của người tuổi Hợi.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

3 con giáp TÀI VẬN BÙNG NỔ, tiền ùa vào nhà, tháng 3/2020 tha hồ rung đùi HỐT BẠC

3 con giáp TÀI VẬN BÙNG NỔ, tiền ùa vào nhà, tháng 3/2020 tha hồ rung đùi HỐT BẠC

Được cát tinh chiếu mệnh nên 3 con giáp may mắn này sẽ mặc sức tiêu pha, cứ thế mà giàu, càng về cuối tháng 3/2020 phú quý phát tài.

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