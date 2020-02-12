3 con giáp may mắn dồn dập, tài lộc vẹn toàn, tiền bạc rủng rỉnh trong nửa đầu năm 2020

Tâm linh - Tử vi 12/02/2020 15:48

Trong 6 tháng đầu năm 2020, những con giáp may mắn này sẽ gặt hái được những thành tựu đáng ngưỡng mộ trong sự nghiệp, càng về cuối năm càng sung túc đủ đầy.

Cứ thế mà giàu, tiền ùa vào nhà, sự nghiệp phất lên nhanh như diều gặp gió chính là phúc phần trời ban cho những con giáp may mắn nhất nửa đầu năm 2020 này.

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Sửu dù nghèo mấy cũng thành con giáp giàu có ngút trời, tiền chất chật nhà, cứ thế mà giàu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Trời sinh Sửu là con giáp hiền lành, chân thành và dĩ hòa vi quý. Dù bị người khác nói xấu sau lưng hay vì ganh ghét đố kỵ mà hãm hại mình Sửu cũng chẳng đôi co qua lại, càng không dùng mưu hèn kế bẩn để đáp trả. Tránh xa kẻ xấu, giữ mình trước thị phi chính là cách để Sửu vượt qua nghịch cảnh.

Nhờ thế, càng về hậu vận con giáp may mắn này càng được trời thương, ban cho nhiều phúc lành. Đặc biệt, tử vi năm Canh Tý 2020 này Sửu dù nghèo mấy cũng thành con giáp giàu có ngút trời, tiền chất chật nhà, an nhàn thụ lộc.

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Tuất sẽ có nửa đầu năm ngập trong nhung lụa, sung sướng như tiên khiến ai cũng hờn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Thật thà, hiền lành và dám nghĩ dám làm nên người tuổi Tuất được quý nhân thương yêu, bề trên chiều chuộng. Càng dám nghĩ dám làm, nỗ lực theo đuổi đam mê Tuất càng thăng tiến nhanh chóng trên đường công danh, lương thưởng tăng nhanh đến chóng mặt.

Càng nhẫn nại, quyết tâm với kế hoạch đã đề ra Tuất càng có tài vận vượng phát. Sách tử vi năm 2020 có nói, con giáp giàu sang này sẽ có nửa đầu năm ngập trong nhung lụa, sung sướng như tiên khiến ai cũng hờn.

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Canh Tý 2020 là năm mang lại nhiều cơ hội để Ngọ phát huy năng lực của chính mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Nhanh nhẹn, thông minh và có óc sáng tạo hơn người nên Ngọ rất hợp với những ngành nghề thiên về văn hóa, nghệ thuật. Dẫu ngày thường bất cần, ham chơi nhưng một khi đã tập trung làm việc ai cũng phải kiêng dè với năng suất của Ngọ.

Canh Tý 2020 là năm mang lại nhiều cơ hội để Ngọ phát huy năng lực của chính mình. Dù làm thuê hay làm chủ con giáp khôn ngoan này cũng có tiền ùa vào túi, càng về cuối năm càng giàu ú ụ.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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