3 con giáp hút cạn lộc trời, giàu sang chạm đỉnh, càng về cuối năm càng vượng phát

Tâm linh - Tử vi 11/02/2020 08:43

Số trời đã định, những con giáp may mắn này sẽ có năm 2020 ngập trong biển tiền, gom hết của nả trong thiên hạ vào nhà, đổi đời ngoạn mục.

Càng về cuối năm 2020 những con giáp may mắn này càng có tiền tài phát đạt, vận số thăng hoa, chỉ việc rung đùi hốt bạc, cứ thế mà giàu ú ụ.

con giap may man 1
Trong năm Canh Tý 2020 con giáp giàu sang này sẽ gom hết lộc trời - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trời sinh Tuất là con giáp thẳng thắn, thật thà và có trách nhiệm trong công việc, cuộc sống. Vậy nên, dù là đồng nghiệp, cấp trên hay đối tác đều hết lòng thương yêu con giáp thiện lương này. Được quý nhân nâng đỡ, bề trên phù trợ nên Canh Tý 2020 con giáp giàu sang này sẽ gom hết lộc trời.

Không chỉ thăng chức tăng lương, lợi nhuận từ nghề tay trái còn giúp Tuất dễ dàng sở hữu nhà cao cửa rộng. Thế nên, nếu đang gặp khó khăn, thất bại Tuất cũng đừng nản lòng bởi tương lai tươi sáng, vận đỏ như son đang chờ bạn phía trước.

con giap may man 2
Nhờ sao Hồng Loan chiếu mệnh Dần ắt làm đâu thắng đó, kiếm được bộn tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Sách tử vi năm 2020 có nói, Dần sẽ có năm mới đại cát đại lợi, muốn gì được nấy. Chỉ cần tận dụng sự khôn ngoan, bản lĩnh của mình vào công việc bạn ắt gặt hái được những thành quả đáng ngưỡng mộ với món tiền cực lớn.

Từ giữa tháng 2 đến cuối năm, nhờ sao Hồng Loan chiếu mệnh Dần ắt làm đâu thắng đó, kiếm được bộn tiền. Không những đỏ vận tài lộc, tình duyên của Dần cũng ấm êm viên mãn, hạnh phúc nồng nàn khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ.

con giap may man 3
Tỵ sẽ khổ tận cam lai, công thành danh toại, sự nghiệp hiển vinh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Nổi tiếng là con giáp khôn ngoan, có chí tiến thủ, dám đương đầu với thất bại nên trong khi người khác đang oán than số phận thì Tỵ lại nỗ lực vươn lên để chiến thắng nghịch cảnh. Nhờ có tham vọng đổi đời, dám dấn thân và đặt ra những mục tiêu lớn để phấn đấu nên càng về hậu vận Tỵ càng giàu sụ.

Trong năm Canh Tý 2020, con giáp giàu sang này sẽ liên tiếp gặp vận may tài lộc. Thu nhập cải thiện, có được số vốn lớn để thực hiện những kế hoạch đang ấp ủ nên Tỵ sẽ khổ tận cam lai, công thành danh toại, sự nghiệp hiển vinh.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

3 con giáp tưởng nghèo khó cả đời, ai dè sau ngưỡng 35 lại đổi đời ngoạn mục, giàu sang chạm đỉnh

3 con giáp tưởng nghèo khó cả đời, ai dè sau ngưỡng 35 lại đổi đời ngoạn mục, giàu sang chạm đỉnh

Nhờ phúc phần trời cho, quý nhân tương trợ, 3 con giáp may mắn nhất đời này sẽ có của nả chất đống, nhà xe chờ sẵn từ ngưỡng 35.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi năm 2020 con giáp giàu có con giáp bản lĩnh

TIN MỚI NHẤT

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Sao quốc tế 2 giờ 34 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 4 giờ 4 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 4 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 9 giờ 19 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 9 giờ 34 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'