Phát hờn với  4 con giáp lắm của nhiều tiền, ăn nên làm ra, cả năm Canh Tý ngập trong nhung lụa

Tâm linh - Tử vi 09/02/2020 12:00

Nhờ được thần tài chấm số đỏ, những con giáp giàu có này sẽ đổi đời sau một đêm, nghèo mấy cũng lắm của nhiều tiền, càng về cuối năm càng vượng phát.

Sách tử vi năm Canh Tý 2020 có nói, nếu thuộc danh sách những con giáp giàu có nhất năm này bạn sẽ làm một hưởng mười, cứ thế mà giàu.

con giap giau co 1
Trong năm Canh Tý này, Dậu sẽ bước vào thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trời sinh Dậu là con giáp hiền lành, chăm chỉ và dám nghĩ dám làm. Vậy nên, dù nghèo khó nhưng Dậu lại cực thông minh, nhạy bén và bản lĩnh. Nhờ thế, càng quyết tâm theo đuổi đam mê, càng dám thử thách bản thân Dậu càng giàu có.

Trong năm Canh Tý 2020 này, Dậu sẽ bước vào thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp. Làm gì cũng hanh thông suôn sẻ, thu về món lãi khổng lồ chính là những gì con giáp may mắn này nắm chắc trong tay.

con giap giau co 2
Mùi sẽ có cơ may thăng chức tăng lương, số dư trong tài khoản cứ tăng liên tục - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Thông minh, cá tính và rất chân thành trong những mối quan hệ nên càng về hậu vận người tuổi Mùi càng gặt hái được những thành quả khiến ai nấy đều nể phục. Đặc biệt, sau rằm tháng Giêng năm Canh Tý này, Mùi sẽ có tài lộc dồi dào, thu nhập tăng theo cấp số nhân.

Sách tử vi con giáp chỉ rõ, từ đây đến cuối năm Mùi sẽ có cơ may thăng chức tăng lương, số dư trong tài khoản cứ cộng thêm liên tục.

con giap giau co 3
Ngọ sẽ tha hồ nằm trên đống vàng, cứ thế mà giàu sụ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Vận tài lộc của người tuổi Ngọ khá tốt trong năm mới này. Tuy nhiên, Ngọ cần đề cao cảnh giác trước phường tiểu nhân kẻo bị hãm hại đủ đường, bị lừa gạt một món tiền khá lớn hoặc phải đứng ra trả nợ cho người khác.

Chỉ cần tỉnh táo trong quản lý tài chính, không vì cả nể mà cho người khác vay mượn tiền bạc thì Ngọ sẽ tha hồ nằm trên đống vàng, cứ thế mà giàu sụ.

con giap giau co 4
Sau rằm tháng Giêng năm Canh Tý Tỵ sẽ có khả năng phát tài cực to, bước lên đỉnh cao danh vọng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Được nhận phúc báo trời cho, bề trên chiếu cố nên Tỵ sẽ cả năm sung túc, tiền chất chật nhà. Không những thế, người tuổi Tỵ còn may mắn đến mức làm một hưởng mười, tài lộc thăng hoa, đại cát đại lợi.

Dù năm trước có cơ cực, khốn khó đến mấy thì sau rằm tháng Giêng năm Canh Tý Tỵ sẽ có khả năng phát tài cực to, bước lên đỉnh cao danh vọng.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả!

Qua rằm tháng Giêng, 3 con giáp đổi đời ngoạn mục, tiền ùn ùn chui vào túi khiến ai cũng hờn

Qua rằm tháng Giêng, 3 con giáp đổi đời ngoạn mục, tiền ùn ùn chui vào túi khiến ai cũng hờn

Nếu thuộc danh sách 3 con giáp may mắn này bạn sẽ tha hồ đếm tiền sái tay, cứ thế mà giàu, càng về cuối năm càng sung túc viên mãn.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi năm Canh Tý con giáp giàu sang con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Sao quốc tế 2 giờ 34 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 4 giờ 4 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 4 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 9 giờ 19 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 9 giờ 34 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'