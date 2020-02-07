Qua rằm tháng Giêng, 3 con giáp đổi đời ngoạn mục, tiền ùn ùn chui vào túi khiến ai cũng hờn

Tâm linh - Tử vi 07/02/2020 16:32

Nếu thuộc danh sách 3 con giáp may mắn này bạn sẽ tha hồ đếm tiền sái tay, cứ thế mà giàu, càng về cuối năm càng sung túc viên mãn.

Sau rằm tháng Giêng, 3 con giáp may mắn này sẽ muốn gì được nấy, tiền chất chật nhà, giàu sang hơn người khiến ai cũng ngưỡng mộ.

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Dù làm công hay làm chủ Sửu cũng có tiền ùa vào nhà, hầu bao rủng rỉnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Trời sinh Sửu là con giáp hiền lành, chịu thương chịu khó và không ngừng nỗ lực tìm kiếm cơ hội đổi đời. Thế nên, chỉ cần có thời cơ Sửu sẽ nắm bắt triệt để, tận dụng tối đa năng lực của mình để tích cóp của cải, phát triển sự nghiệp.

Sau rằm tháng Giêng năm Canh Tý 2020, con giáp giàu có này sẽ càng thêm phúc thêm phần, ăn nên làm ra. Dù làm công hay làm chủ Sửu cũng có tiền ùa vào nhà, hầu bao rủng rỉnh, càng về cuối tháng càng vượng vận tài lộc, sung sướng hơn người.

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Càng nỗ lực kiên trì theo đuổi đam mê Mão càng có của nả chất đống, hạnh phúc ấm êm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Mão hiền lành, thông minh và vô cùng tinh tế trong đối nhân xử thế. Vậy nên, họ được bề trên thương yêu, quý nhân chiều chuộng. Càng nỗ lực kiên trì theo đuổi đam mê Mão càng có của nả chất đống, hạnh phúc ấm êm.

Sách tử vi năm 2020 có nói, sau rằm tháng Giêng Mão sẽ được quý nhân phù trợ, vận đỏ như son. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, cả năm đại phát chính là phúc phần trời đã an bài cho con giáp giàu sang này.

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Được thần may mắn chiếu cố, quý nhân tương trợ nên Tỵ làm đâu thắng đó, chỉ việc rung đùi hốt bạc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ dù là đàn ông hay phụ nữ đều thông minh, nhanh nhẹn và có gan làm giàu. Nếu người khác thấy thất bại mà nản lòng thì Tỵ sẽ xem đấy là động lực để vươn lên. Thế nên, càng cam go khốn khó Tỵ càng ăn nên làm ra, công thành danh toại.

Canh Tý 2020 là năm may mắn của người tuổi Tỵ. Được thần may mắn chiếu cố, quý nhân tương trợ nên Tỵ làm đâu thắng đó, chỉ việc rung đùi hốt bạc, sung sướng hơn người.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Khổ tận cam lai: Top con giáp đạp trúng hũ vàng, tiền chất chật nhà trong 3 tháng tới

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Trong 3 tháng tới, những con giáp may mắn này sẽ đại phú đại quý, làm ăn suôn sẻ, chẳng cần lo lắng chuyện tiền nong, càng về cuối năm càng giàu ú ụ.

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