Tử vi tháng 3/2020: 3 con giáp được thần tài bám gót, vàng đeo đỏ người, của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 11/02/2020 08:23

Sách tử vi năm 2020 chỉ rõ, trong tháng 3 tới top con giáp giàu có này sẽ đổi đời ngoạn mục, vận đỏ như son, kiếm tiền dễ như trở bàn tay.

Chỉ cần bước chân vào tháng 3/2020, những con giáp giàu có này sẽ có tiền chất chật nhà, càng về cuối tháng càng đại cát đại lợi, muốn khổ cũng chẳng được.

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Nhờ có cát tinh chiếu mệnh Sửu dù nghèo mấy cũng thành đại gia, lắm của nhiều tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Sách tử vi năm 2020 có nói, đây chính là năm mang lại may mắn, tài lộc cho người tuổi Sửu. Nhờ thế, dù hiền lành, kiệm lời nhưng Sửu sẽ nhanh chóng đổi đời, càng cố gắng chăm chỉ càng gặt hái được nhiều thành công.

Đặc biệt, trong tháng 3 tới, nhờ có cát tinh chiếu mệnh Sửu dù nghèo mấy cũng thành đại gia, lắm của nhiều tiền. Càng về cuối tháng con giáp may mắn này càng sung túc đủ đầy, chỉ việc ngồi yên tiền cũng tự ùa vào túi ào ào, đếm mãi không hết.

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Con giáp giàu sang này sẽ tha hồ đón mưa tài lộc, số dư trong tài khoản tăng nhanh đến chóng mặt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Nổi tiếng là con giáp mạnh mẽ, ngoan cường và quyết đoán trong công việc nên Dần sớm thành công trong sự nghiệp. Chẳng cần dựa dẫm vào ai, càng không cho phép bản thân luồn cúi mà đi lên nên dù khốn khó, thất bại con giáp bản lĩnh này vẫn không nản lòng mà tiến về phía trước.

Nếu Kỷ Hợi 2019 con giáp này phải nếm trải khá nhiều thua thiệt thì tử vi năm Canh Tý của họ lại đỏ như son. Con giáp giàu sang này sẽ tha hồ đón mưa tài lộc, số dư trong tài khoản tăng nhanh đến chóng mặt. Nếu đang ấp ủ kế hoạch kinh doanh thì trong tháng 3 tới Dần hãy triển khai ngay để gom hết của nả trong thiên hạ vào nhà.

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Thìn sẽ có cơ hội thăng chức tăng lương tìm đến tận nhà, bổng lộc gia tăng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trời sinh Thìn là con giáp thông minh, tài giỏi và có gan làm giàu. Dù được gia đình nâng đỡ, nuông chiều nhưng Thìn không hề ỷ lại. Họ có chính kiến, dám nghĩ dám làm và không sợ gian khó nên sự nghiệp phất lên nhanh như diều gặp gió.

Ai khổ mặc ai, bước chân vào tháng 3/2020 con giáp sung túc này sẽ như chuột sa chĩnh gạo. Cơ hội thăng chức tăng lương tìm đến tận nhà, bổng lộc gia tăng, tiền tiêu rủng rỉnh chính là vận số trời đã an bài cho Thìn.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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