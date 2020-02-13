Số trời đã định: 3 con giáp làm một hưởng mười, tiền ập xuống đầu, trở thành đại gia trong 49 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 13/02/2020 12:12

Trong 49 ngày tới, những con giáp may mắn này sẽ đổi đời ngoạn mục, làm gì cũng suôn sẻ hanh thông, kiếm được bộn tiền.

Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, cứ thế mà giàu chính là phúc phần trời đã an bài cho 3 con giáp may mắn chạm đỉnh này trong 49 ngày tới.

con giap may man 1
Được cấp trên cất nhắc, bề trên nâng đỡ nên Dần làm đâu thắng đó, đại cát đại lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Dần dù là đàn ông hay phụ nữ đều cá tính, mạnh mẽ và bản lĩnh hơn người. Trong khi người khác thích cuộc sống an phận thì con giáp này lại muốn thử thách chính mình. Nhờ thế, càng vượt qua gian khó, khổ cực họ càng thành công, sự nghiệp phất lên nhanh như diều gặp gió.

Sách tử vi năm 2020 có nói, trong 49 ngày tới Dần sẽ có cơ may đổi đời. Được cấp trên cất nhắc, bề trên nâng đỡ nên Dần làm đâu thắng đó, đại cát đại lợi. Đặc biệt, con giáp giàu có này còn may mắn đến mức có thể trúng số độc đắc, ngủ một đêm thức dậy đã có bạc tỷ trong tay.

con giap may man 2
Càng về cuối tháng Mão càng thêm phúc thêm phần, sung túc thịnh vượng, tha hồ nằm duỗi mà ăn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trời sinh Mão là người hiền lành, điềm đạm và biết cách đối xử với những mối quan hệ xung quanh. Thế nên, họ được quý mến, thương yêu, ai cũng sẵn lòng dang tay đỡ đần mỗi khi Mão gặp phải chuyện không may, khúc mắc trong công việc, cuộc sống.

Từ nửa cuối tháng 2/2020 đời Mão sẽ sang trang mới với cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, muốn khổ cũng chẳng được. Càng về cuối tháng Mão càng thêm phúc thêm phần, sung túc thịnh vượng, tha hồ nằm duỗi mà ăn.

con giap may man 3
Thân sẽ có công việc thuận lợi, vận tài lộc đỏ như son - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Nhanh nhẹn, thông minh và cực tài giỏi nên Thân sớm khẳng định được vị thế của mình chốn công sở. Dẫu không có gia thế khủng, cũng chẳng được bất cứ ai chống lưng nhưng con giáp bản lĩnh này vẫn dư sức thăng tiến vùn vụt, khiến ai nấy đều kiêng nể.

Trong 49 ngày tới, dù làm công ăn lương hay làm chủ Thân cũng sẽ có công việc thuận lợi, vận tài lộc đỏ như son. Chỉ cần tin vào chính mình, kiên định với ước mơ, hoài bão thì Thân ắt có hầu bao rủng rỉnh, ngày càng giàu sang.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

3 con giáp may mắn dồn dập, tài lộc vẹn toàn, tiền bạc rủng rỉnh trong nửa đầu năm 2020

3 con giáp may mắn dồn dập, tài lộc vẹn toàn, tiền bạc rủng rỉnh trong nửa đầu năm 2020

Trong 6 tháng đầu năm 2020, những con giáp may mắn này sẽ gặt hái được những thành tựu đáng ngưỡng mộ trong sự nghiệp, càng về cuối năm càng sung túc đủ đầy.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi năm 2020 con giáp giàu có con giáp giàu sang

TIN MỚI NHẤT

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Sao quốc tế 2 giờ 9 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 3 giờ 39 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 39 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 8 giờ 54 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 9 giờ 9 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'