3 con giáp TÀI VẬN BÙNG NỔ, tiền ùa vào nhà, tháng 3/2020 tha hồ rung đùi HỐT BẠC

Tâm linh - Tử vi 13/02/2020 17:31

Được cát tinh chiếu mệnh nên 3 con giáp may mắn này sẽ mặc sức tiêu pha, cứ thế mà giàu, càng về cuối tháng 3/2020 phú quý phát tài.

Số trời đã định, top con giáp may mắn này sẽ có tháng 3/2020 an nhàn sung sướng, chỉ cần bước chân ra tới cửa là lộc lá theo chân, giàu nhanh đến chóng mặt.

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Chẳng những trở thành con giáp giàu có ngút trời, Mùi còn có vận tình duyên đỏ như son - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Nổi tiếng là con giáp hiền lành, chân thành và khéo léo trong cư xử nên Mùi được quý nhân thương yêu, bề trên nuông chiều. Hơn cả, dẫu bị người khác ganh ghét, đố kỵ, dùng đủ mưu hèn kế bẩn để hãm hại Mùi vẫn dùng sự tử tế để đáp trả. Vậy nên, càng về hậu vận con giáp may mắn này càng thêm phúc thêm lộc.

Sách tử vi năm Canh Tý 2020 có nói, từ tháng 3 trở đi đời Mùi sẽ sang trang mới. Chẳng những trở thành con giáp giàu có ngút trời, Mùi còn có vận tình duyên đỏ như son, hạnh phúc ấm êm khiến ai cũng hờn.

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Mão dù tay trắng cũng sẽ thành đại gia, của nả đầy nhà, tha hồ tiêu pha cả năm cũng không hết - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trời sinh Mão là người sống điềm đạm, dĩ hòa vi quý và hay thương người. Dẫu không hề thân thiết, chẳng mấy gần gũi nhưng một khi có người cần giúp đỡ Mão đều dốc lòng hỗ trợ. Nhờ thế, Mão gầy dựng được rất nhiều mối quan hệ tốt đẹp, được quý nhân nâng đỡ, thần tài nuông chiều.

Năm Kỷ Hợi 2019 vất vả bao nhiêu thì bước sang năm Canh Tý 2020 con giáp giàu sang này càng thêm phúc thêm phần bấy nhiêu. Từ tháng 3 trở đi, Mão dù tay trắng cũng sẽ thành đại gia, của nả đầy nhà, tha hồ tiêu pha cả năm cũng không hết.

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Sang tháng 3/2020 Sửu sẽ hút cạn lộc trời, càng có tham vọng càng giàu sang sung túc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Là người sống trách nhiệm, hết mình trong công việc và không ngừng nỗ lực vươn lên nên Sửu dễ dàng gặt hái được rất nhiều thành tựu đáng ngưỡng mộ khi còn khá trẻ. Tuy thành công, bản lĩnh là thế nhưng Sửu không hề ỷ lại vào những gì mình đang có. Ngược lại, họ càng chăm chỉ, siêng năng và phấn đấu miệt mài để hoàn thiện chính mình mỗi ngày.

Sang tháng 3/2020 Sửu sẽ hút cạn lộc trời, càng có tham vọng càng giàu sang sung túc. Nếu đang ấp ủ dự định làm ăn thì Sửu hãy bắt tay vào thực hiện ngay. Đây chính là thời cơ nghìn năm có một để Sửu ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, tiền chất chật két cũng không xuể.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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