4 con giáp may mắn nhất năm 2020: Kiếm tiền cực đỉnh, sự nghiệp thăng hoa, giàu sang ngút trời

Canh Tý 2020 là năm hợp Thái Tuế với người tuổi Sửu, thế nên, họ sẽ làm ăn thuận lợi, kiếm tiền cực dễ dàng. Chẳng những có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp, được cấp trên trọng dụng Sửu còn thành công với nghề tay trái của mình.

Đây chính là top 4 con giáp may mắn , viên mãn nhất năm Canh Tý 2020. Nếu nằm trong danh sách dưới đây, bạn hãy mừng thầm.

Thìn vốn là con giáp phú quý phát tài, sinh ra đã ở vạch đích. Thế nhưng, thay vì sống bám vào gia đình thì sự khôn ngoan, bản lĩnh và tài năng đã giúp Thìn khẳng định vị thế của mình chốn thương trường, ngày càng thịnh vượng.

Kiếm được nhiều tiền, cuộc sống sung túc đủ đầy, tiền tài dư dả là những gì con giáp giàu có nhất năm này nắm chắc trong tay. Đặc biệt, vận tình duyên của Sửu cũng sẽ đỏ chót như son, hạnh phúc an yên, cùng nhau tận hưởng những tháng ngày mật ngọt.

Sách tử vi năm Canh Tý 2020 chỉ rõ, Thìn sẽ viết lên lịch sử mới cho đời mình. Làm một hưởng mười, làm gì cũng hanh thông thuận lợi nên thứ con giáp giàu có này nhận được không chỉ là tiền mà còn là đỉnh cao danh vọng.

Tỵ sẽ kiếm được bộn tiền, nhà xe chờ sẵn khiến ai cũng hờn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Là người dám nghĩ dám làm, đã đặt ra mục tiêu thì sẽ phấn đấu đến cùng nên sự cố chấp đôi khi khiến Tỵ phải trả giá khá đắt. Chẳng những phải lâm vào cảnh trắng tay, họ còn phải gánh lấy món nợ khá lớn.

Khổ tận cam lai, sau những thử thách của cuộc đời thì Canh Tý 2020 chính là thời hoàng kim của Tỵ. Được thần tài chấm số đỏ, quý nhân theo chân nên Tỵ sẽ kiếm được bộn tiền, nhà xe chờ sẵn khiến ai cũng hờn.

Chỉ cần chớp lấy thời cơ, dồn hết sức mình thì Hợi ắt có bạc tỷ trong tay, công thành danh toại - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Những tháng đầu năm của người tuổi Hợi không mấy suôn sẻ. Họ liên tục gặp phải những áp lực lớn trong sự nghiệp, công việc trì trệ. Thậm chí, có lúc Hợi tưởng chừng như đã gục ngã, đành phải buông xuôi.

May mắn thay, từ nửa cuối tháng 2/2020 cuộc đời của con giáp bản lĩnh này sẽ sang trang mới. Chỉ cần chớp lấy thời cơ, dồn hết sức mình thì Hợi ắt có bạc tỷ trong tay, công thành danh toại.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.