4 con giáp may mắn nhất năm 2020: Kiếm tiền cực đỉnh, sự nghiệp thăng hoa, giàu sang ngút trời

Tâm linh - Tử vi 16/02/2020 12:00

Chẳng cần suy nghĩ chuyện tiền nong, của nả cứ lũ lượt ập xuống đầu chính là vận số trời đã an bài cho 4 con giáp may mắn nhất năm 2020 này.

Đây chính là top 4 con giáp may mắn, viên mãn nhất năm Canh Tý 2020. Nếu nằm trong danh sách dưới đây, bạn hãy mừng thầm.

con giap may man 1
Vận tình duyên của Sửu cũng sẽ đỏ chót như son, hạnh phúc an yên, cùng nhau tận hưởng những tháng ngày mật ngọt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Canh Tý 2020 là năm hợp Thái Tuế với người tuổi Sửu, thế nên, họ sẽ làm ăn thuận lợi, kiếm tiền cực dễ dàng. Chẳng những có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp, được cấp trên trọng dụng Sửu còn thành công với nghề tay trái của mình.

Kiếm được nhiều tiền, cuộc sống sung túc đủ đầy, tiền tài dư dả là những gì con giáp giàu có nhất năm này nắm chắc trong tay. Đặc biệt, vận tình duyên của Sửu cũng sẽ đỏ chót như son, hạnh phúc an yên, cùng nhau tận hưởng những tháng ngày mật ngọt.

con giap may man 2
Sách tử vi năm Canh Tý 2020 chỉ rõ, Thìn sẽ viết lên lịch sử mới cho đời mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Thìn vốn là con giáp phú quý phát tài, sinh ra đã ở vạch đích. Thế nhưng, thay vì sống bám vào gia đình thì sự khôn ngoan, bản lĩnh và tài năng đã giúp Thìn khẳng định vị thế của mình chốn thương trường, ngày càng thịnh vượng.

Sách tử vi năm Canh Tý 2020 chỉ rõ, Thìn sẽ viết lên lịch sử mới cho đời mình. Làm một hưởng mười, làm gì cũng hanh thông thuận lợi nên thứ con giáp giàu có này nhận được không chỉ là tiền mà còn là đỉnh cao danh vọng.

con giap may man 3
Tỵ sẽ kiếm được bộn tiền, nhà xe chờ sẵn khiến ai cũng hờn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Là người dám nghĩ dám làm, đã đặt ra mục tiêu thì sẽ phấn đấu đến cùng nên sự cố chấp đôi khi khiến Tỵ phải trả giá khá đắt. Chẳng những phải lâm vào cảnh trắng tay, họ còn phải gánh lấy món nợ khá lớn.

Khổ tận cam lai, sau những thử thách của cuộc đời thì Canh Tý 2020 chính là thời hoàng kim của Tỵ. Được thần tài chấm số đỏ, quý nhân theo chân nên Tỵ sẽ kiếm được bộn tiền, nhà xe chờ sẵn khiến ai cũng hờn.

con giap may man 4
Chỉ cần chớp lấy thời cơ, dồn hết sức mình thì Hợi ắt có bạc tỷ trong tay, công thành danh toại - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Những tháng đầu năm của người tuổi Hợi không mấy suôn sẻ. Họ liên tục gặp phải những áp lực lớn trong sự nghiệp, công việc trì trệ. Thậm chí, có lúc Hợi tưởng chừng như đã gục ngã, đành phải buông xuôi.

May mắn thay, từ nửa cuối tháng 2/2020 cuộc đời của con giáp bản lĩnh này sẽ sang trang mới. Chỉ cần chớp lấy thời cơ, dồn hết sức mình thì Hợi ắt có bạc tỷ trong tay, công thành danh toại.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

3 con giáp phú quý theo chân, tiền ập xuống đầu, cứ thế mà giàu trong năm 2020

3 con giáp phú quý theo chân, tiền ập xuống đầu, cứ thế mà giàu trong năm 2020

Số trời đã định, top con giáp giàu có này sẽ uống no lộc trời, ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, muốn nghèo cũng không được trong tử vi năm 2020.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi năm 2020 con giáp giàu có con giáp may mắn nhất

TIN MỚI NHẤT

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Sao quốc tế 2 giờ 9 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 3 giờ 39 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 39 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 8 giờ 54 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 9 giờ 9 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'