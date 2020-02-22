Top con giáp rủ nhau PHÁT TÀI, vận may bùng nổ, cứ thế mà giàu trong 100 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 22/02/2020 12:00

Nhờ được ơn trên chiếu mệnh nên 3 con giáp may mắn này sẽ có cơ may lội ngược dòng, phú quý đủ đầy, càng về cuối năm 2020 càng vét sạch túi thần tài.

Dù hiện tại khốn khó bao nhiêu thì trong 100 ngày tới những con giáp may mắn này sẽ hút cạn lộc trời, tiền nhiều vô kể, cứ thế mà giàu.

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Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật chính là may mắn con giáp giàu sang này xứng Đáng nhận được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Thông minh, nhanh nhẹn, có chính kiến nên người tuổi Tý nhanh chóng gặt hái được khá nhiều thành công trong sự nghiệp. Thế nên, càng dấn thân, càng nỗ lực vươn lên con giáp giàu có này càng thêm phúc thêm phần, giàu ú ụ trước ngưỡng 35.

Đặc biệt, tử vi năm Canh Tý 2020 chỉ rõ, trong 100 ngày tới Tý sẽ có rất nhiều cơ hội phát tài phát lộc, tình tiền viên mãn. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật chính là may mắn con giáp giàu sang này xứng đáng nhận được.

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Lộc lá bủa vây, phú quý theo chân nên Thìn cứ thế mà giàu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn vốn thông minh, tài năng và dám mưu cầu quyền lực, cuộc sống vinh hoa phú quý. Chính vì thế nên dù sinh ra trong gia đình giàu có nhưng Thìn không kề ỷ lại vào mẹ cha. Ngược lại, họ miệt mài làm việc, chứng minh năng lực của bản thân.

Trong 100 ngày tới, con giáp bản lĩnh này sẽ đạp trúng hũ vàng, ăn nên làm ra. Lộc lá bủa vây, phú quý theo chân nên Thìn cứ thế mà giàu, nhà xe chờ sẵn, càng về cuối năm càng thịnh vượng.

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Con giáp này có tương lai xán lạn, làm gì cũng may mắn hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Thích phiêu lưu, khám phá và thích dịch chuyển nên khi người khác đang gầy dựng sự nghiệp thì Ngọ vẫn mải mê rong chơi. Thế nhưng, chính nhờ đi nhiều, hiểu rộng nên Ngọ tích lũy được vốn sống phong phú, mối quan hệ rộng nên con giáp này có tương lai xán lạn, làm gì cũng may mắn hanh thông.

Chẳng những vận tài lộc, tình duyên của người tuổi Ngọ cũng đỏ chót như son trong 100 ngày tới. Họ và một nửa sẽ tha hồ tận hưởng những chuyến du lịch lãng mạn bên nhau, kẻ thứ ba dù muốn cũng chẳng thể chen chân.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả. 

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