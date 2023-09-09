3 con giáp quét sạch hung tin, cất cánh bay cao trong 5 ngày tới: Làm một lời mười, ngồi không vẫn giàu nứt vách, tay cầm vàng, miệng ngậm ngọc

Tâm linh - Tử vi 09/09/2023 04:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây có cuộc sống ấm êm trong 5 ngày tới, đổi đời ngoạn mục khiến ai nấy cũng ghen tị.

Tuổi Dần

Tử vi nói rằng người tuổi Dần có sự sáng tạo, quyết đoán lại biết đối nhân xử thế. Nhờ vậy, con giáp này luôn được người khác tin tưởng, giao phó nhiệm vụ quan trọng. Theo thời gian, tuổi Dần có thể vươn lên tầm lãnh đạo. Khi đã hội tụ điều kiện cần, tuổi Dần cần biết nắm bắt cơ hội và nỗ lực hết mình để đạt được thành công mà mình mong đợi, không quản ngại các khó khăn, thử thách trước mắt trong 5 ngày tới.

Trong thời điểm này, việc va chạm với những người khác là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, nhờ biết cách cư xử khéo léo, tuổi Dần vẫn được mọi người tin tưởng, yêu quý. Nhờ vậy, con giáp này có thể đón nhận nhiều cơ hội và dần bước lên đỉnh cao của sự thành công. Nhược điểm của tuổi Dần là hơi nóng tính và cần phải học cách kiềm chế, khắc phục theo thời gian.

3 con giáp quét sạch hung tin, cất cánh bay cao trong 5 ngày tới: Làm một lời mười, ngồi không vẫn giàu nứt vách, tay cầm vàng, miệng ngậm ngọc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Thời điểm này là lúc mang lại khá nhiều may mắn tài lộc cho người tuổi Tỵ. Dù làm công hay làm chủ Tỵ cũng có thu nhập tăng rõ rệt, vạn sự hanh thông, thuận lợi đến ngỡ ngàng. Nhờ thế, dù trước đấy cơ cực đến mấy thì trong 5 ngày tới, Tỵ cũng ăn nên làm ra, phú quý an nhàn.

Đặc biệt, trong thời gian này, nhờ được thần tài rót lộc vào nhà Tỵ sẽ giàu nhanh đến chóng mặt. Làm một hưởng mười, tiền ùn ùn chui vào túi, muốn nghèo cũng không được chính là phúc phần con giáp giàu sang này nhận được.

3 con giáp quét sạch hung tin, cất cánh bay cao trong 5 ngày tới: Làm một lời mười, ngồi không vẫn giàu nứt vách, tay cầm vàng, miệng ngậm ngọc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Trời sinh tuổi Sửu là những người chăm chỉ, siêng năng và chỉ quan tâm đến công việc của chính mình. Họ không tham vọng nhưng cũng không bao giờ để cuộc sống vùi dập mình. Lý do họ cố gắng và không ngừng nỗ lực chỉ với mong ước có được cuộc sống an yên, hạnh phúc.

Trong 5 ngày tới, tuổi Sửu cũng được xem là một trong những con giáp gặp nhiều may mắn. Có thể nói, đây là thời điểm hoàng kim nhất của tuổi Sửu trong năm nay, họ sẽ gặp được một cơ hội cực kỳ tốt, có khả năng giúp sự nghiệp của họ thăng tiến không ngừng.

Đối với những người làm kinh doanh, thì đây được gọi là lúc “thiên thời địa lợi nhân hòa”, chỉ cần ra sức đầu tư thì chắc chắn sẽ sinh lời. Không những thế sự thành công này còn làm bàn đạp giúp họ mở rộng tương lai tươi sáng về sau.

3 con giáp quét sạch hung tin, cất cánh bay cao trong 5 ngày tới: Làm một lời mười, ngồi không vẫn giàu nứt vách, tay cầm vàng, miệng ngậm ngọc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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