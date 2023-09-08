Thần Phật độ trì, 3 con giáp tranh thủ sắm máy đếm tiền trong 3 tháng cuối năm 2023: Phát tài gấp bội, vận khí bủa vây, gánh vàng gánh bạc về nhà

Tâm linh - Tử vi 08/09/2023 12:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây có sự nghiệp thăng tiến, một bước trở thành đại gia trong 3 tháng cuối năm 2023.

Tuổi Tỵ

3 tháng cuối năm 2023 là thời điểm phát tài của tuổi Tỵ. Con giáp này cần cố gắng phát huy hết năng lực, thế mạnh của mình, khắc phục các điểm yếu để đạt được kết quả như mong muốn. Dù làm ở lĩnh vực nào, tuổi Tỵ cũng gặt hái được một khoản tiền kha khá, xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra.

Người làm công ăn lương có thể nhận được những khoản thưởng nóng vì thành tích xuất sắc mà mình đã đạt được. Còn người đầu tư kinh doanh bắt đầu nhận được khoản lãi từ những mối đầu tư trước đó.

Nhờ có cát tinh che chở, Thần Tài chiếu cố, Tuổi Tỵ có thể nhận được nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp. Cộng với năng lực xuất chúng và sự chăm chỉ hết mình, con giáp này chắc chắn sẽ gặt hái được đánh giá cao trong công việc, gặt hái thêm nhiều thành công mới, khiến mọi người kính nể.

Thần Phật độ trì, 3 con giáp tranh thủ sắm máy đếm tiền trong 3 tháng cuối năm 2023: Phát tài gấp bội, vận khí bủa vây, gánh vàng gánh bạc về nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Dần dù sinh ra không ngậm thìa vàng nhưng do Dần luôn biết cách vươn lên trong cuộc sống nên chẳng bao giờ thiếu tiền. Đặc biệt, người tuổi Dần chưa bao giờ nỗ lực hết sức mình vì một điều gì, cũng chẳng bao giờ dốc lòng vì công việc nhưng chính sự lười nhác lại là động lực khiến Dần luôn nghĩ cách làm việc gì đó hiệu quả nhất trong thời gian ngắn nhất.

Người tuổi Dần trong 3 tháng cuối năm 2023, tài lộc dư dả, phất lên phát tài. Con giáp được cấp trên nhìn nhận năng lực, ngoài ra cách đối nhân xử thế của con giáp này cũng rất được lòng mọi người xung quanh nên thuận lợi thăng tiến. Con giáp biết tận dụng cơ hội này để phát huy tối đa khả năng của mình. Vận tài lộc của con giáp trở nên hưng thịnh, Dần có của ăn của để, tiền của phủ phê.

Công việc trong thời gian này giải quyết êm xuôi, Dần chỉ cần hòa nhã hưởng thái bình. Đường tài lộc hưng vượng, con giáp may mắn này thoải mái chi tiêu, không cần lo nghĩ.

Thần Phật độ trì, 3 con giáp tranh thủ sắm máy đếm tiền trong 3 tháng cuối năm 2023: Phát tài gấp bội, vận khí bủa vây, gánh vàng gánh bạc về nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân vừa thông minh, vừa nhanh nhẹn như những chú khỉ. Họ là con giáp rất cầu toàn và tỉ mỉ. Người tuổi này mang tính cách đặc biệt hiền lành, dễ mến và hòa đồng.

Con giáp này có tầm nhìn trong cuộc sống cũng như công việc và thích kết bạn với những người cùng chí hướng với mình.

Trong 3 tháng cuối năm 2023, người tuổi Thân nhận tài lộc đủ đầy, ngày càng thăng hoa trong công việc. Con giáp này nếu làm công ăn lương sẽ đạt được những thành tựu quan trọng.

Trong khi đó, người làm kinh doanh sẽ chốt được nhiều đơn hàng, thu nhập tăng lên. Con giáp tuổi Thân không những thăng tiến trong sự nghiệp mà còn có vận đào hoa vượng. Những người còn độc thân sẽ tìm được người phù hợp với mình qua những buổi hội họp.

Thần Phật độ trì, 3 con giáp tranh thủ sắm máy đếm tiền trong 3 tháng cuối năm 2023: Phát tài gấp bội, vận khí bủa vây, gánh vàng gánh bạc về nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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